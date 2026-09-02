americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El jonrón solitario de McCann en la 8va da a Diamonbacks triunfo 1-0 sobre Filis

PHOENIX (AP) — James McCann conectó un jonrón solitario en la octava entrada, siete lanzadores de Arizona se combinaron para una blanqueada y los Diamondbacks evitaron una barrida de tres juegos al vencer 1-0 a los Filis de Filadelfia el miércoles.

James McCann (8), de los Dimandbacks de Arizona, corre las bases después de batear un cuadrangular contra Jonathan Bowlan (52), lanzador de los Filis de Filadelfia, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin)
James McCann (8), de los Dimandbacks de Arizona, corre las bases después de batear un cuadrangular contra Jonathan Bowlan (52), lanzador de los Filis de Filadelfia, durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Arizona —que puso fin a una racha de tres derrotas al hilo— ahora está medio juego por delante de los Padres de San Diego por el tercer y último comodín de la Liga Nacional, con 21 juegos restantes en su calendario.

Los Filis vieron terminar su racha de seis victorias.

McCann castigó el primer lanzamiento que vio del relevista Jonathan Bowlan (2-2), enviándolo profundo a las gradas del jardín izquierdo para la única carrera del juego. Fue el quinto jonrón de la temporada para el receptor veterano.

Los D-backs recurrieron a un desfile de relevistas para sacar adelante el partido, comenzando con Taylor Clarke, quien lanzó 1 2/3 entradas. Luego siguieron Derek Law, Kevin Ginkel, el dominicano José Cabrera, Brandyn Garcia, el nicaragüese Jonathan Loaisiga (6-3) y el venezolano Juan Morillo.

Morillo ponchó a Kyle Schwarber y Trea Turner para abrir la novena antes de otorgar base por bolas a Bryce Harper. El derecho, que lanza con potencia, luego indujo un rodado suave del venezolano Luis Arráez para asegurar su tercer salvamento de la temporada.

Arizona logró rescatar el juego final pese a no conectar ni un hit con corredores en posición de anotar durante toda la serie de tres partidos.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

MARCO RUBIO MARCA LÍNEA ROJA: Cuba deberá avanzar hacia la democracia para normalizar relaciones

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Delta pide reducir drásticamente sus vuelos a Cuba hasta 2027 y suspender temporalmente la ruta desde Atlanta

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

Familia CASTRO estaría planeado escapar a España o Italia en medios de rumores de la muerte del dictador Raúl Castro

EEUU deporta a otro ESPÍA del régimen CUBANO infiltrado en MIAMI

EEUU deporta a otro ESPÍA del régimen CUBANO infiltrado en MIAMI

Tres cubanos son arrestados por una ola de robos a negocios en el sur de Florida con pérdidas millonarias

Tres cubanos son arrestados por una ola de robos a negocios en el sur de Florida con pérdidas millonarias

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter