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El jonrón de Sal Stewart en la 11ma entrada impulsa a los Rojos 5-3 sobre los Padres

SAN DIEGO (AP) — El novato de Cincinnati Sal Stewart conectó un jonrón de dos carreras que rompió el empate en la 11.ª entrada y los Rojos cortaron su racha de cinco derrotas con una victoria la noche del martes de 5-3 sobre los Padres de San Diego.

Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, observa su jonrón de dos carreras durante la undécima entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el martes 9 de junio de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull)
Sal Stewart, de los Rojos de Cincinnati, observa su jonrón de dos carreras durante la undécima entrada de un partido de béisbol contra los Padres de San Diego, el martes 9 de junio de 2026, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull) AP

Stewart, de 22 años, disparó su 13.º jonrón al jardín central ante Yuki Matsui (0-1) y luego celebró con alegría durante todo el recorrido por las bases. Los Rojos resistieron para conseguir apenas su tercera victoria en 12 juegos después de que su bullpen saliera ileso del último de varios aprietos en las postrimerías.

Ambos equipos anotaron en la 10.ª. El venezolano Eugenio Suárez abrió con un doble impulsor que puso fin a su mala racha de 2 hits en 26 turnos por Cincinnati, pero Samad Taylor conectó un sencillo impulsor por el centro para los Padres.

Tejay Antone (1-0) salió del atolladero en la 10.ª, una noche después de su complicada actuación en la derrota de los Rojos por 6-2. Zach Maxwell retiró en fila a tres bateadores en la 11.ª y se acreditó el primer salvamento de su carrera.

El dominicano Fernando Tatis Jr. conectó cuatro hits y anotó la carrera número 500 de su trayectoria con los Padres, que han perdido 12 de 15 después de dejar a 13 corredores en base —incluidos siete entre la sexta y la novena entradas—.

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FUENTE: AP

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