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El jonrón dentro del parque de Spencer Steer impulsa triunfo de Rojos 7-2 ante Rockies

DENVER (AP) — Spencer Steer conectó dos jonrones, incluido uno dentro del parque, Brady Singer permitió cuatro hits en siete sólidas entradas, y los Rojos de Cincinnati vencieron la noche del viernes por 7-2 a los Rockies de Colorado.

El receptor de los Rockies de Colorado, Hunter Goodman (izquierda), fildea el tiro mientras Spencer Steer, de los Rojos de Cincinnati, se desliza a salvo en el plato para apuntarse un jonrón dentro del parque ante el lanzador relevista de Colorado, Jeff Criswell, en la octava entrada de un partido de béisbol el viernes 17 de julio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
El receptor de los Rockies de Colorado, Hunter Goodman (izquierda), fildea el tiro mientras Spencer Steer, de los Rojos de Cincinnati, se desliza a salvo en el plato para apuntarse un jonrón dentro del parque ante el lanzador relevista de Colorado, Jeff Criswell, en la octava entrada de un partido de béisbol el viernes 17 de julio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

Steer y el venezolano Eugenio Suárez conectaron jonrones consecutivos en la sexta entrada y el dominicano Elly De La Cruz pegó tres sencillos y un jonrón por los Rojos.

Singer (4-9) ponchó a seis y permitió dos carreras para su quinta apertura de calidad.

De La Cruz abrió con un sencillo y Sal Stewart lo impulsó con un doble para darle a los Rojos una ventaja de 1-0 tras una entrada.

Cuatro lanzamientos después, Suárez envió uno de 415 pies al jardín izquierdo para ampliar la ventaja a 4-1.

Steer conectó su jonrón dentro del parque en la octava. Envió la pelota hasta la barda en el jardín derecho-central, donde dio un bote extraño. El tiro de relevo al plato se le escapó al receptor de los Rockies, Hunter Goodman, y Steer se deslizó para anotar.

El abridor de los Rockies, Gabriel Hughes (0-1), ponchó a seis en 5 1/3 entradas, al permitir cinco hits y dos carreras. El boricua Willi Castro se fue de 4-2 con un jonrón.

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