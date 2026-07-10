El jonrón de Basallo en la 8ª entrada impulsa a Orioles a vencer 5-3 a Reales

El campocorto de los Orioles de Baltimore, Gunnar Henderson, fildea un rodado antes de completar una doble matanza ante una pelota bateada por Nick Loftin, de los Reales de Kansas City (no aparece en la foto), durante la segunda entrada de un partido de béisbol, el viernes 10 de julio de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Steve Ruark) AP