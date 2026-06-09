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El jonrón de Arozarena en la 10ma da a Marineros triunfo 6-5 sobre Orioles

BALTIMORE (AP) — El cubano mexicano Randy Arozarena conectó un jonrón de dos carreras para abrir la décima entrada y los Marineros de Seattle vencieron la noche del martes 6-5 a los Orioles de Baltimore.

El lanzador de los Orioles de Baltimore, Trevor Rogers, realiza un lanzamiento contra los Marineros de Seattle durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 9 de junio de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Gail Burton)
El lanzador de los Orioles de Baltimore, Trevor Rogers, realiza un lanzamiento contra los Marineros de Seattle durante la primera entrada de un partido de béisbol, el martes 9 de junio de 2026, en Baltimore. (Foto AP/Gail Burton) AP

Mitch Garver también pegó un jonrón por los Mariners, líderes del Oeste de la Liga Americana, que han ganado 11 de sus últimos 14 juegos y, con marca de 36-32, están empatados en su mejor registro de la temporada con cuatro juegos por encima de .500.

Coby Mayo conectó un jonrón durante una novena entrada de dos carreras, mientras Baltimore reaccionó para empatar el juego 4-4. Los Orioles han perdido cuatro seguidos por primera vez desde una racha de cinco derrotas del 30 de abril al 4 de mayo.

Arozarena envió por encima de la barda en el jardín derecho un slider 0-1 de Rico García para su séptimo jonrón de la temporada, lo que permitió anotar al corredor automático dominicano Julio Rodríguez. García (3-1) había permitido apenas tres carreras en 27 entradas esta temporada.

Trevor Rogers permitió tres carreras y ponchó a tres en 5 2/3 entradas.

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FUENTE: AP

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