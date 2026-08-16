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El jonrón de 3 carreras de Olson respalda a Elder y Bravos vencen 5-3 a Arizona

ATLANTA (AP) — Matt Olson conectó un jonrón de tres carreras para respaldar seis sólidas entradas de Bryce Elder, y los Bravos de Atlanta superaron el domingo por 5-3 a los Diamondbacks de Arizona para evitar una barrida de tres juegos.

El lanzador de los Bravos de Atlanta, Bryce Elder (55), realiza el primer lanzamiento del partido durante la primera entrada de un encuentro de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el domingo 16 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik Rank)
El lanzador de los Bravos de Atlanta, Bryce Elder (55), realiza el primer lanzamiento del partido durante la primera entrada de un encuentro de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el domingo 16 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik Rank) AP

Después de que el venezolano Ildemaro Vargas pegó un jonrón en la séptima entrada ante el colombiano Didier Fuentes (5-1) para empatar el juego 2-2, Olson conectó un lanzamiento 3-0 de Brandyn Garcia por encima de la barda del jardín central con dos outs y un par de corredores en base en la parte baja del episodio. El batazo, de 437 pies, fue el 36º jonrón de Olson en la temporada.

Elder se recuperó de una de sus peores aperturas de la campaña al permitir apenas cuatro hits, incluido el jonrón de Gabriel Moreno abriendo la cuarta entrada que igualó la pizarra 1-1. En su salida anterior, Elder permitió siete carreras y 10 hits en una derrota ante los Mets.

El venezolano Ronald Acuña Jr. puso arriba a los Braves 2-1 con un doble productor en la quinta, pero se ponchó ante Garcia con corredores en primera y tercera en la séptima. Olson siguió con el jonrón que definió el juego, mientras los Braves, líderes de su división, rescataron el último duelo de la serie tras perder los dos primeros.

El cubano Raisel Iglesias permitió una carrera en la novena, pero aun así consiguió su 25º salvamento.

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FUENTE: AP

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