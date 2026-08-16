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El jardinero de los Medias Rojas, Masataka Yoshida, fuera por lesión

PITTSBURGH (AP) — Los Medias Rojas de Boston colocaron al jardinero Masataka Yoshida en la lista de lesionados de 10 días el domingo por una distensión en el tendón de la corva izquierdo.

El japonés Masataka Yoshida, de los Medias Rojas de Boston, conecta un sencillo ante el lanzador Kirby Yates, de los Piratas de Pittsburgh, impulsando una carrera durante la novena entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar)
El japonés Masataka Yoshida, de los Medias Rojas de Boston, conecta un sencillo ante el lanzador Kirby Yates, de los Piratas de Pittsburgh, impulsando una carrera durante la novena entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Yoshida se lesionó al esforzarse para llegar a segunda con un doble en la tercera entrada de la victoria 4-0 del sábado por la noche en Pittsburgh.

Los Medias Rojas también colocaron al derecho Justin Slaten en la lista de lesionados de 15 días antes del final de su serie contra los Piratas. El receptor/primera base Mickey Gasper y el zurdo boricua Raymond Burgos fueron llamados desde Triple-A Worcester.

Slaten está lidiando con una inflamación en el codo. El movimiento a la lista de lesionados se hizo con efecto retroactivo al jueves, un día después de que lanzara una entrada sin permitir carreras en Toronto.

Yoshida, de 33 años, venía atravesando un buen tramo con el bate, con promedio de .333 (19 de 57), un jonrón y nueve carreras impulsadas en sus últimos 17 juegos. En la temporada batea para .274, con cinco jonrones y 28 carreras impulsadas en 87 juegos.

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FUENTE: AP

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