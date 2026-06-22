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El jardinero de los Dodgers Kyle Tucker deja el juego por espasmos lumbares

MINNEAPOLIS (AP) — El jardinero de los Dodgers de Los Ángeles Kyle Tucker fue retirado del juego del lunes contra los Mellizos de Minnesota en la segunda entrada debido a espasmos en la parte baja de la espalda.

Tucker recibió base por bolas con un out en la segunda y trotó suavemente hasta la segunda base con el sencillo de Tommy Edman al jardín derecho. Luego, Tucker fue reemplazado por el corredor emergente Alex Call. Tucker se quedó en el dugout, de pie junto a la reja, antes de dirigirse al clubhouse cuando terminó la entrada.

Tras firmar un contrato de cuatro años y 240 millones de dólares con Los Ángeles en enero, Tucker ha jugado en 75 de los 79 partidos de los Dodgers esta temporada. Pero apenas batea para .234, con seis jonrones y cuatro carreras impulsadas. El promedio de .234 es el más bajo desde que bateó para .141 en 28 juegos como novato en Houston en 2018. Ha conectado al menos 22 jonrones en cada una de las últimas cinco temporadas.

Los Dodgers también retiraron al receptor Dalton Rushing en la parte baja de la tercera entrada para descartar una conmoción cerebral. Los Ángeles ya no contaba con el receptor Will Smith, quien está en la lista de lesionados de 10 días por una inflamación en el cuello.

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FUENTE: AP

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