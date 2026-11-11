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El jardinero Jacob Young y los Nacionales de Washington cierran contrato de 23 millones por 4 años

LAS VEGAS (AP) — El jardinero Jacob Young y los Nacionales de Washington finalizaron un contrato de 23 millones de dólares por cuatro años el miércoles, un acuerdo que incluye un bono por firma de 6 millones de dólares protegido ante un cierre patronal.

ARCHIVO - Jacob Young, de los Nacionales de Washington, juega durante un partido de béisbol de Grandes Ligas frente a los Filis de Filadelfia, el 5 de agosto de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)
ARCHIVO - Jacob Young, de los Nacionales de Washington, juega durante un partido de béisbol de Grandes Ligas frente a los Filis de Filadelfia, el 5 de agosto de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) AP

El bono por firma de Young se pagará en cuotas anuales de 1,5 millones de dólares cada 1 de diciembre de 2026 a 2029.

Recibirá salarios de 1 millón de dólares la próxima temporada, 5 millones de dólares en 2028 y 2029, y 6 millones de dólares en 2030.

Washington tiene una opción del equipo de 8 millones de dólares para 2031 sin compensación por rescisión. El precio de la opción aumentaría en 500.000 dólares si termina entre los 15 primeros en cualquier votación al Jugador Más Valioso de 2027 a 2030, con un incremento máximo de 500.000 dólares.

Young recibiría un bono único de asignación de 2 millones de dólares si es traspasado.

Había sido elegible para el arbitraje salarial esta temporada baja después de ganar 794.200 dólares este año.

“Ya es uno de los mejores defensores de las Grandes Ligas; todos vimos el importante paso adelante que dio Jacob ofensivamente en 2026 y anticipamos un desarrollo continuo en los próximos años. Es un representante extraordinario de la organización y estamos entusiasmados de tenerlo con nosotros durante los próximos años”, manifestó en un comunicado Paul Toboni, presidente de operaciones de béisbol de los Nacionales.

Young, que cumplió 27 años a finales de julio, estableció un máximo de su carrera con 10 jonrones y 50 carreras impulsadas este año, mientras bateaba para .252. Llegó a la temporada con cinco jonrones en 1.006 apariciones al plato en las Grandes Ligas.

Terminó tercero entre los jardineros centrales de la Liga Nacional en outs por encima del promedio y carreras evitadas. Fue finalista al Guante de Oro en 2024 y 2025.

Se anunció el contrato tres semanas antes de que se espere que los dueños decreten un cierre patronal a los jugadores después de que el convenio colectivo expire el 1 de diciembre, una decisión que pondría en peligro la próxima temporada.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP

FUENTE: AP

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