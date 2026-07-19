El jardinero dominicano Esmerlyn Valdez mantiene su gran inicio en las mayores con los Piratas

Esmerlyn Valdez (55), de los Piratas de Pittsburgh, hace un gesto mientras corre hacia el plato tras conectar un jonrón en la novena entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland en Cleveland, el domingo 19 de julio de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki) AP

El jonrón de dos carreras del jardinero novato de los Piratas de Pittsburgh en la novena entrada de la victoria 7-1 del domingo sobre los Guardianes de Cleveland lo convirtió en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas con al menos 12 jonrones y 31 carreras impulsadas en sus primeros 31 juegos.

Los otros que lograron esa hazaña fueron Rhys Hoskins, con Filadelfia en 2017; el dominicano Aristides Aquino, de Cincinnati en 2018-19; y Will Smith, de los Dodgers en 2019.

“Se siente genial el inicio que he tenido. Siempre creo en mí. Me preparé —mental y físicamente— para esta temporada para lograr lo que estoy logrando hoy, y los resultados se están viendo”, manifestó Valdez a través de un intérprete.

Valdez, de 22 años, apodado “El Mago” porque su nombre de pila suena como Merlin, fue firmado en la República Dominicana en 2021. Fue agregado al roster de 40 jugadores de Grandes Ligas el pasado noviembre después de batear para .368 con ocho jonrones en la Arizona Fall League.

Se fue de 17-5 durante los entrenamientos de primavera, pero comenzó el año en Triple-A Indianapolis. Debutó en las Grandes Ligas el 22 de mayo y apareció en cinco juegos antes de regresar a Triple-A. Fue llamado de nuevo el 11 de junio y rápidamente se convirtió en una pieza integral del roster.

El mánager Don Kelly comentó que el poder de Valdez no es la única parte impresionante de su juego.

“Es el profesionalismo de sus turnos al bate. No está yendo ahí necesariamente tratando de pegar jonrones. Está yendo ahí a batear, y tiene el poder para sacarla a cualquier parte del parque. Quiero decir, ha sido realmente impresionante lo que ha podido hacer en tan poco tiempo, pero los ajustes que ha hecho y los cambios que ha hecho hasta ahora han sido realmente impresionantes”, explicó Kelly.

Valdez ha conectado de hit en 19 de sus últimos 22 juegos, con promedio de .370 (30 de 81), 18 hits de extrabase y 27 carreras impulsadas. Es el primer bateador de los Piratas con un hit de extrabase y una carrera impulsada en siete juegos consecutivos desde Willie Stargell en 1971.

Sus 20 carreras impulsadas en julio lideran las Grandes Ligas y lo convierten en el sexto novato de Pittsburgh desde 2000 con al menos 20 carreras impulsadas en un mes calendario.

El as de los Piratas, Paul Skenes —quien permitió una carrera y ponchó a ocho en la victoria del domingo—, señaló que vio señales durante los entrenamientos de primavera de que Valdez podría tener un gran impacto.

“Ves a muchos tipos que pueden pegarle a la pelota muy lejos y dar swings grandes y pegarle muy duro, pero no ves muy a menudo a tipos que den swings grandes y le peguen muy duro, muy lejos, y que no persigan lanzamientos y armen turnos al bate tan buenos como él”, afirmó Skenes.

Valdez, quien se fue de 11-3 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas en la serie del fin de semana contra Cleveland, también forma parte de una ofensiva de los Pirates que ha encontrado su ritmo esta temporada.

“Todos en el equipo están haciendo un trabajo tremendo. Creo que seguiremos trabajando para alcanzar el objetivo”, expresó.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP