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El irlandés Mark English bate récord del Europeo en 800 metros

BIRMINGHAM, Inglaterra (AP) — El corredor irlandés de media distancia Mark English batió un récord de larga data de los Campeonatos Europeos en los 800 metros al ganar su serie semifinal el miércoles.

El irlandés Mark English reacciona tras ganar una semifinal masculina de 800 metros en los Campeonatos Europeos de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Petr David Josek)
El irlandés Mark English reacciona tras ganar una semifinal masculina de 800 metros en los Campeonatos Europeos de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Petr David Josek) AP

English terminó en 1 minuto y 43,49 segundos para superar el récord del campeonato de Olaf Beyer, de 1:43,84, establecido en 1978 en Praga.

“Es agradable tener el récord, sin duda, y me sentí realmente bien al hacerlo. Pero mañana habrá muchos chicos realmente buenos en la final, muchos corredores con mucho talento, así que ahora tendré que hablar de táctica después de esto”, señaló English, de 33 años previo a la final del jueves.

Beyer, quien representaba a Alemania Oriental, había dado la sorpresa ante las estrellas británicas Steve Ovett y Sebastian Coe para llevarse el título hace 48 años.

“Vi el récord antes de la carrera y pensé que probablemente alguien lo rompería en estos campeonatos”, comentó English, dos veces medallista de bronce en los Campeonatos Europeos.

“Los escuché antes de la carrera, los escuché durante la carrera, los escuché después. Creo que cerca del 15% de las entradas vendidas fueron para aficionados irlandeses, así que es increíble correr delante de una multitud así”, añadió English enviando un saludo a los aficionados irlandeses en el Alexander Stadium.

El británico Ben Pattison terminó segundo en la serie de English, al cruzar la meta en 1:43,72.

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