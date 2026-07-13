El ICE estuvo involucrado en tiroteo en Maine

El presidente de la Cámara, Ryan Fecteau, demócrata, escribió en Facebook que el tiroteo ocurrió la mañana del lunes en Biddeford, una ciudad de unos 23.000 habitantes, aproximadamente a 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de Portland.

“Esta mañana ocurrió un tiroteo en Biddeford. Una persona murió. El ICE estuvo involucrado”, escribió Fecteau en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. “La Policía Estatal y el Departamento de Seguridad Pública están ahora en el lugar para recabar detalles y esperaría que el FBI también investigue”.

Fecteau indicó que esos eran los únicos detalles que tenía por ahora pero que daría más información más tarde.

Ni el ICE, ni el FBI ni el Departamento de Seguridad Pública de Maine han respondido a solicitudes de comentarios.

Project Relief, un grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, escribió en una publicación en redes sociales que uno de los miembros de su comunidad murió “durante un encuentro con el ICE en Biddeford” y que estaba en contacto con la familia de la persona. El grupo describió a la persona como “joven”, pero no proporcionó una edad ni otros detalles identificatorios.

“Era una persona joven cuya vida fue truncada”, declaró el grupo, pidiendo justicia y apoyo para la familia y la comunidad.

Biddeford Saco for Racial Justice planeaba una protesta al mediodía contra el ICE en Mechanics Park, en Biddeford. Según la prensa local, los manifestantes ya han comenzado a reunirse en la ciudad, que tiene un vecindario de clase trabajadora a lo largo del río Saco y una zona frente al océano popular entre los vacacionistas.

Con los investigadores aún en el lugar hacia el final de la mañana, la policía había bloqueado una intersección residencial con vehículos de patrulla, barricadas y cinta amarilla. Al menos un manifestante que llevaba un cartel permanecía fuera del perímetro policial mientras los agentes restringían el acceso al vecindario. Una iglesia dominaba la escena desde la cima de una colina cercana.

La gobernadora Janet Mills emitió un comunicado en el que dijo que había sido informada sobre el tiroteo mortal “en el que estuvo involucrada una agencia federal” y que la Policía Estatal está en el lugar y trabaja con la fiscalía general del estado, el departamento forense y funcionarios federales para determinar qué ocurrió.

“Sé que situaciones como estas son alarmantes y aterradoras”, manifestó Mills, demócrata.

Si un agente de ICE efectivamente mató a alguien, sería al menos la novena muerte en un encuentro con funcionarios federales de inmigración desde el inicio de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump y la segunda en una semana, después de la muerte de un hombre de Houston.

El tiroteo reportado ocurre en medio de un impulso intensificado del gobierno de Trump para llevar a cabo su agenda de deportaciones masivas. Durante el período de cinco días a finales de junio, el ICE arrestó a más de 10.000 personas. Las cifras indican que, aunque el gobierno ya no está tomando medidas enérgicas contra ciudades individuales, los arrestos continúan.

La representante demócrata Chellie Pingree, de Maine, relató que iba conduciendo hacia Portland para tomar un vuelo a Washington cuando se enteró del tiroteo reportado.

En un video publicado en redes sociales señaló que estaba buscando respuestas sobre las circunstancias del tiroteo, incluido si los agentes llevaban cámaras corporales, y añadió: “Más que nada, quiero saber: ‘¿Por qué están en Maine?’”.

El ICE tuvo una presencia significativa en Maine a principios de este año, lo que derivó en varias grandes manifestaciones contra la agencia.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, llamó a la operación “Catch of the Day” (“La captura del día”), un aparente juego de palabras con la industria de mariscos de ese estado tal como lo ha hecho con otros operativos, como “Patriot” en Massachusetts, “Metro Surge” en Minnesota y “Midway Blitz” en Chicago.

Funcionarios de inmigración dijeron a finales de enero que habían cesado las “operaciones reforzadas” en Maine tras realizar cientos de arrestos. Un portavoz de Seguridad Nacional dijo entonces que algunos arrestos en el estado correspondían a personas “condenadas por crímenes horribles, incluidos asalto agravado, privación ilegítima de la libertad y poner en peligro el bienestar de un menor”. Pero los registros judiciales mostraron una historia ligeramente distinta: mientras algunos tenían condenas por delitos graves, otros eran detenidos con procesos migratorios sin resolver o que fueron arrestados pero nunca condenados por un delito.

Las ofensivas migratorias del gobierno de Trump recibieron una condena generalizada el invierno pasado tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minnesota. La semana pasada, un agente del ICE mató a tiros a Salgado Araujo, de 52 años, de Houston, después de que fuera perseguido por agentes federales que conducían vehículos sin distintivos mientras llevaba a su cuadrilla a su más reciente lugar de trabajo.

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Willingham reportó desde Boston.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP