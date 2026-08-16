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El grupo de receptores de los Lions busca demostrar que es de los mejores de la NFL

ALLEN PARK, MI (AP) — No hay ninguna duda en la mente de Isaac TeSlaa sobre el lugar que ocupa el grupo de receptores abiertos de los Lions de Detroit entre sus pares.

Isaac TeSlaa, receptor abierto de los Lions de Detroit, atrapa un balón tras la práctica en el campo de entrenamiento de los equipos de NFL, en Allen Park, Mich., jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Paul Sancya)
Isaac TeSlaa, receptor abierto de los Lions de Detroit, atrapa un balón tras la práctica en el campo de entrenamiento de los equipos de NFL, en Allen Park, Mich., jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Paul Sancya) AP

“Creo que somos los mejores de la liga”, afirmó TeSlaa.

El receptor, en su segundo año, tiene buenas razones para sentirse así. Amon-Ra St Brown ha sido dos veces All-Pro del primer equipo. Jameson Williams ha superado las 1.000 yardas por recepción en las últimas dos temporadas. TeSlaa, una selección de tercera ronda del draft de 2025, tuvo seis recepciones de touchdown en su temporada de novato.

“Obviamente, J-Mo y ‘Saint’ son tipos veteranos ya probados que han salido ahí todos los domingos e hicieron jugadas. Yo he estado tratando de hacerme un nombre. Los tres juntos, va a ser difícil detenernos a todos”, comentó TeSlaa.

Con el tiempo suficiente en el bolsillo, el quarterback Jared Goff por lo general pondrá el balón en sus manos. Goff ha promediado 32,5 pases de touchdown en las últimas cuatro temporadas y ha lanzado para al menos 4.400 yardas en cada campaña.

St. Brown ha promediado 117 recepciones en las últimas tres temporadas y ha brillado durante todo el campamento de entrenamiento.

“Es alucinante. A veces solo pienso: ‘Eso es una tontería. No deberías poder hacer eso’. Es increíblemente talentoso y atrapa todo”, dijo TeSalaa sobre St. Brown.

Williams es uno de los mejores de la liga estirando a la defensa. Ha promediado 17 yardas por recepción a lo largo de su carrera.

“Con su capacidad, hombre, el límite es el cielo. Y eso es lo que estás empezando a ver. Eso empezó a pasar (la temporada pasada) y se volvió mucho más consistente. Y luego Goff, su confianza sube muchísimo, y ahora puede soltar el balón un poco antes. Así que, miren, (Williams) va a tener un gran año para nosotros. Todos esos jugadores de habilidad van a tener un gran año para nosotros”, señaló Dan Campbell, el entreandor en jefe.

El exreceptor de Arizona Greg Dortch firmó un contrato por un año esta temporada baja para aportar profundidad y también será un factor como retornador. Hay una competencia feroz entre los otros siete receptores en el roster del campamento por un lugar en la plantilla para el partido inaugural.

“Ese grupo ahora mismo es interesante”, expresó Campbell.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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