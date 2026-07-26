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El Gran Premio de Bahréin de F1 se reprograma para octubre en Malasia

MOGYOROD, Hungría (AP) — La Fórmula 1 regresa a Malasia por primera vez en nueve años, ya que el Gran Premio de Bahréin fue reprogramado allí para el 4 de octubre.

ARCHIVO - El piloto de Mercedes Lewis Hamilton lidera en la tercera curva del Gran Premio de Malasia, el domingo 1 de octubre de 2017, en el circuito de Sepang. (AP Foto/Vincent Thian)
ARCHIVO - El piloto de Mercedes Lewis Hamilton lidera en la tercera curva del Gran Premio de Malasia, el domingo 1 de octubre de 2017, en el circuito de Sepang. (AP Foto/Vincent Thian) AP

El circuito de Sepang queda ubicado entre las carreras de Azerbaiyán y Singapur, sujeto a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, informaron el domingo la F1 y la FIA.

“Lo más importante es que esta es una noticia fantástica para nuestros aficionados. Seguirán disfrutando de un calendario completo y emocionante de Fórmula 1, al tiempo que verán el regreso del deporte a un gran escenario”, dijo Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1, en un comunicado:

“Malasia es un país increíble, y Sepang ocupa un lugar especial en la historia de la Fórmula 1", añadió. "Ofrecerá un marco espectacular para las carreras y una experiencia inolvidable para los aficionados en el circuito y para quienes lo vean en todo el mundo”.

La F1 canceló sus carreras en Bahréin y Arabia Saudí, que estaban previstas para marzo y abril, a medida que se intensificaba la guerra con Irán.

Pese a disputarse en Malasia, la carrera mantendrá la marca de Gran Premio de Bahréin.

No es la primera vez que una carrera de F1 lleva el nombre de un país y se disputa en otro. El histórico Gran Premio de San Marino se celebraba en la vecina Italia, aunque ese nombre se usó por última vez en 2006, mientras que Alemania organizó en dos ocasiones una carrera denominada Gran Premio de Luxemburgo y Francia fue sede de un único Gran Premio de Suiza.

Ninguno de los ejemplos anteriores tenía el tipo de distancia geográfica que separa a Bahréin y Malasia, en extremos opuestos del continente asiático.

El príncipe heredero y primer ministro de Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, señaló que la decisión de trasladar la carrera era una muestra del “compromiso y la pasión” de su país por el deporte de la F1.

“En medio de los desafíos regionales en curso, Bahrein se enorgullece de mantenerse como un pilar de estabilidad para la Fórmula 1, y seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar una carrera exitosa y memorable para todos los involucrados”, agregó.

Desde su última carrera de F1 en 2017, Malasia se ha centrado en albergar competiciones de motociclismo, pero mantuvo presencia en la F1 mediante el patrocinio de Mercedes por parte de la petrolera estatal Petronas.

Correr en Malasia, en lugar de Bahréin, plantea más interrogantes sobre el futuro de las carreras de F1 en Oriente Medio después de que en las últimas semanas se intensificara la acción militar en la que participan Estados Unidos, Israel e Irán.

La F1 tiene programadas dos carreras más en la región del Golfo: el Gran Premio de Qatar en noviembre y el cierre de temporada en Abu Dabi en diciembre, aunque sigue sin estar claro si podrán celebrarse según lo previsto a menos que haya un cambio importante en la situación de seguridad.

Cancelar Qatar y Abu Dabi podría significar que el Gran Premio de Las Vegas, el 21 de noviembre, se convierta en el cierre de la temporada. Según reportes, se han discutido circuitos europeos en Portugal e Italia como posibles reemplazos, pero podrían enfrentar desafíos por el clima.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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