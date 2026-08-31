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El Gran Cañón se prepara para más tormentas tras inundación mortal

FLAGSTAFF, Arizona, EE.UU. (AP) — Más lluvia y tormentas eléctricas eran posibles el lunes en el Gran Cañón tras una gran inundación repentina que dejó una persona muerta y a unas 15 más desaparecidas o no localizadas.

Decenas de visitantes han sido evacuados y la única tubería de agua para turistas y residentes ha quedado destruda.

Las restricciones de agua que comenzaron el lunes impidieron que los turistas se quedaran a pasar la noche en albergues y hoteles dentro del parque. Se pidió a los residentes permanentes que ahorraran agua.

Estaba vigente una alerta de inundaciones. Visitar el Gran Cañón —una joya del sistema de parques nacionales— puede ser particularmente peligroso en verano debido al riesgo de inundaciones repentinas que acompaña al monzón, o temporada de lluvias. Un día despejado puede dar paso rápidamente a tormentas eléctricas y aguaceros.

“Con una profunda humedad monzónica presente y suelos ya saturados en algunos lugares, se mantendrá un riesgo elevado de inundaciones repentinas hasta el lunes”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional primera hora del lunes.

El Servicio de Parques Nacionales informó, sin ofrecer detalles adicionales, que el cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado el domingo por la noche cerca de Crystal Rapids, a lo largo del río Colorado.

Las inundaciones del sábado en Bright Angel Creek, que desemboca en el río, llevaron a evacuar a más de 60 personas por aire desde las profundidades del cañón. El servicio de parques pidió a cualquiera que tuviera información sobre excursionistas o campistas que aún no han sido localizados que se pusiera en contacto. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona ayudó con evacuaciones adicionales el domingo.

“Estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de los recursos hídricos”, señaló el parque en un comunicado.

Parth Desai caminaba por un paso estrecho en Bright Angel Canyon con otros médicos y un guardabosques del parque cuando el sábado empezó a caer una lluvia intensa.

“Vimos cómo el arroyo se desbordaba, cascadas que aparecían de la nada, rocas, lodo, deslizamientos de tierra por todas partes”, relató.

Más tarde, mientras se dirigían hacia Phantom Ranch, un colega gritó “¡Arriba, arriba, arriba, arriba!”, cuando una pared de escombros de 4 pies (1 metro) se dirigía hacia ellos y corrieron hacia una zona de cactus, contó. Dijo que fueron rescatados en helicóptero a última hora del sábado después de lograr llegar al área de Phantom Ranch.

Torrentes de agua arrasaron puentes peatonales y alteraron el paisaje, ensanchando el cauce y extendiendo un río existente o creando uno nuevo. La inundación supuso un duro golpe para un esfuerzo de larga data por modernizar la tubería que abastece a 6 millones de visitantes al año y a aproximadamente 1.600 residentes de Grand Canyon Village.

“Que el cielo nos ayude si todo eso allá abajo, en el fondo, tiene que reconstruirse”, dijo Jack Schmidt, director del Center for Colorado River Studies de Utah State University. “¿De dónde van a sacar el dinero?”

Detener las estancias nocturnas en el parque por falta de agua es poco común, aunque la tubería ha fallado con frecuencia a lo largo de los años. Si bien el Gran Cañón cuenta con grandes tanques de almacenamiento de agua potable en el South Rim, no se volverán a llenar mientras la tubería esté fuera de servicio.

La rehabilitación de la tubería, con un costo de 208 millones de dólares, y las mejoras del sistema asociado de suministro de agua comenzaron en 2023, y el servicio de parques lo calificó como una inversión crucial para garantizar que el parque pueda satisfacer las necesidades de residentes y visitantes. El proyecto debe completarse el próximo año.

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Stengle reportó desde Dallas. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur; Holly Ramer en Concord, Nueva Hampshire y Christopher Weber en Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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