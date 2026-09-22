El gobierno de Trump dice al Congreso que admitirá a 17.500 refugiados blancos sudafricanos en 2027

ARCHIVO - Refugiados afrikáners procedentes de Sudáfrica llegan el 12 de mayo de 2025 al Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Archivo) AP

En una notificación al Congreso obtenida por The Associated Press, el gobierno sostuvo que los sudafricanos blancos enfrentaban confiscaciones de sus tierras y otras formas de persecución, y que probablemente se asimilarían al llegar a Estados Unidos. El gobierno sudafricano ha rechazado repetidamente la idea de que los sudafricanos blancos, que son afrikáners, sean una minoría perseguida en su país de origen.

El gobierno de Trump ha alterado drásticamente un programa de refugiados que históricamente contó con un fuerte respaldo bipartidista, ya que acogía a decenas de miles de refugiados de países de todo el mundo para iniciar nuevas vidas en Estados Unidos, y en cambio lo ha convertido en un mecanismo para reasentar a sudafricanos blancos en el país.

El gobierno indicó al Congreso en el anuncio que tenía la intención de gastar alrededor de 500 millones de dólares para reasentar a los recién llegados en Estados Unidos.

Organizaciones que históricamente han trabajado para reasentar a refugiados en nuevos hogares en Estados Unidos criticaron la decisión del gobierno de volver a limitar el programa a sudafricanos blancos.

“Durante más de cuatro décadas, el programa de refugiados de Estados Unidos ha proporcionado una vía que salva vidas para personas que huyen de la violencia y la persecución”, manifestó en un comunicado Naomi Steinberg, vicepresidenta de la organización humanitaria HIAS para políticas y defensa en materia de refugiados e inmigración. “Pero, una vez más, este gobierno está disminuyendo y distorsionando este legado al servicio de sus caprichos políticos. Por eso nunca dejaremos de alzar la voz para que se vuelva a un programa que reciba a refugiados de todo el mundo que han sido perseguidos por quiénes son y lo que creen”.

Los presidentes fijan el tope de cuántos refugiados aprobará Estados Unidos a través del programa cada año e, históricamente, han distribuido esas cifras entre diversas regiones geográficas, teniendo en cuenta guerras o conflictos que generan necesidades humanitarias en todo el mundo. HIAS señaló que, desde que el programa se lanzó en 1980, se ha admitido en Estados Unidos un promedio de 92.000 personas al año.

El año pasado, el gobierno de Trump fijó inicialmente el tope en 7.500 —de nuevo, predominantemente afrikáners—, pero más tarde elevó el total a 17.500 después de afirmar que “acontecimientos imprevistos en Sudáfrica crearon una situación de emergencia de refugiados”.

Durante su primera administración, Trump recortó drásticamente el número de refugiados aprobados cada año. El gobierno del expresidente Joe Biden reconstruyó el sistema, fijando como meta admitir a 125.000 refugiados en el último año del demócrata en el cargo.

Cuando Trump regresó nuevamente a la Casa Blanca, suspendió de inmediato el programa de refugiados, dejando varadas a personas en todo el mundo que estaban previstas para llegar a Estados Unidos. Luego el gobierno reabrió el programa, pero lo limitó a sudafricanos blancos.

Los afrikáners son descendientes de colonos coloniales principalmente neerlandeses y franceses que llegaron a Sudáfrica en el siglo XVII. Son solo una de las minorías blancas de Sudáfrica, que también incluyen a sudafricanos de ascendencia británica.

Los afrikáners estuvieron en el centro del sistema de segregación racial del apartheid en Sudáfrica, que duró desde 1948 hasta 1994, cuando Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro del país en las primeras elecciones democráticas y multirraciales. Su papel protagónico en el apartheid ha provocado algunas tensiones raciales persistentes, pero en general los afrikáners han adoptado la nueva democracia multirracial del país, al igual que la mayoría de los demás sudafricanos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP