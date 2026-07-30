El fútbol inglés endurece sanciones contra la discriminación

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ARCHIVO - Vista general del estadio St James' Park de Newcastle previo al partido contra Wolves en la Liga Premier, el domingo 27 de febrero de 2021. (Alex Pantling/Pool vía AP) AP

La Asociación de Fútbol de Inglaterra confirmó el jueves planes para endurecer las sanciones por incidentes relacionados con la raza, la religión y la orientación sexual.

Bajo nuevas directrices, las comisiones reguladoras estarán obligadas a imponer una suspensión de al menos 10 encuentros en los casos que se consideren “infracciones agravadas” por mala conducta.

Estas infracciones implican una “referencia expresa o implícita” al origen étnico, el color, la raza, la nacionalidad, la religión, las creencias, el sexo, el género, la reasignación de género, la orientación sexual y la discapacidad.

“Son necesarias medidas reforzadas para abordar esta conducta aborrecible”, dijo la FA.

Los factores atenuantes podrían dar lugar a suspensiones de más o menos de 10 partidos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP