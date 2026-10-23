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El Forest sale de zona de descenso con polémico empate frente a Ipswich

IPSWICH, Inglaterra (AP) — Nottingham Forest salió de la zona de descenso de la Liga Premier después de empatar 1-1 con Ipswich en Portman Road el viernes.

Julio Enciso, de Ipswich Town, y James McAtee, izquierda, de Nottingham Forest, disputan un balón durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra, el viernes 23 de octubre de 2026, en Ipswich, Inglaterra. (Mike Egerton/PA via AP)
Julio Enciso, de Ipswich Town, y James McAtee, izquierda, de Nottingham Forest, disputan un balón durante el partido de fútbol de la Liga Premier de Inglaterra, el viernes 23 de octubre de 2026, en Ipswich, Inglaterra. (Mike Egerton/PA via AP) AP

En una noche ventosa, Forest jugó con el viento a favor durante la primera mitad y fue un balón con una trayectoria caprichosa el que derivó en el gol de la apertura.

El colombiano Daniel Muñoz envió un centro alto desde la derecha y Neco Williams, sin marca dentro del área, dirigió su volea a la red.

Ipswich igualó cuatro minutos antes del descanso, cuando Nikola Milenkovic fue sorprendido en posesión por Julio Enciso. El mediocampista paraguayo continuó la jugada y definió con calma, colocando el balón más allá del alcance del arquero Matz Sels, que se lanzó.

El gran tema de conversación fue la decisión del minuto 48 de no expulsar a Issa Diop después de derribar a James McAtee cuando este se encaminaba hacia el arco de Ipswich. El árbitro de video revisó la acción y a Diop le mostraron tarjeta amarilla.

Forest tuvo la mayoría de las ocasiones en un áspero segundo tiempo, pero no pudo hacer valer su superioridad.

Subió al 16to puesto. Ipswich ascendió un lugar hasta el noveno.

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