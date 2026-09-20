El FMLN oficializa la candidatura presidencial del médico Rafael Aguirre en El Salvador

La oficialización se realizó durante una convención nacional ordinaria —máximo organismo de dirección del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional— en la que participaron miembros del consejo nacional, delegados departamentales, delegados del exterior y funcionarios de ese partido de izquierda.

Aguirre, que desde 2020 ha dirigido el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), dijo sentirse orgulloso de representar al FMLN en los próximos comicios, y aprovechó para cuestionar la situación del sistema de salud y la educación del país. Además, criticó el uso de la inteligencia artificial en las escuelas y los despidos en instituciones del Estado.

El aspirante se comprometió a mantener un dialogo y fiscalización permanente, y a levantar las reservas de información en las instituciones del gobierno.

El FMLN, que originalmente era un grupo guerrillero integrado por cinco organizaciones, se legalizó como partido político después de la firma de la paz en enero de 1992, y en 1994 participó en las primeras elecciones.

El partido gobernó el país de 2009 a 2019, luego de ganar dos elecciones presidenciales seguidas, primero con el ya fallecido periodista Mauricio Funes (2009-2014) y luego con el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Funes y Sanchez Cerén fueron procesados y condenados por actos de corrupción. Ambos se exiliaron en Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega les otorgó la nacionalidad nicaragüense para evitar su extradición a El Salvador. Funes murió en Managua en enero de 2025.

Aguirre ha expresado su confianza de ganar los comicios del domingo 27 de febrero de 2027 y gobernar el país en el sexenio 2027-2033.

En las pasadas elecciones presidenciales, ganadas por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, el FMLN recibió 204.167 votos, el 6,6%, para su candidato Manuel Flores, mientras que Bukele sumó 2.701.725 sufragios, el 84,65%.

En abril de 2025, el Congreso —controlado por Nuevas Ideas— ratificó las reformas a la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida y extender el mandato de cinco a seis años.

La iniciativa también elimina la segunda vuelta electoral. Con ello, se considera que los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos serán presidente y vicepresidente de la República.

Además, aprueba una disposición transitoria para que el período presidencial más reciente de Bukele, el cual inició el 1 de junio de 2024 e iba a concluir el 1 de junio de 2029, finalice “anticipadamente” el 1 de junio de 2027, con el propósito de unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

FUENTE: AP