El FBI investiga ciberataques a los sistemas de agua de Michigan y Minnesota

Una torre de agua, el jueves 30 de julio de 2026, en Plymouth, Minnesota. Un ciberataque fue dirigido a principios de la semana contra la tecnología operativa de más de 30 sistemas de agua de Minnesota, incluido el de Plymouth, informaron autoridades. (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

A principios de esta semana, las autoridades informaron que los ciberataques tuvieron como objetivo a más de 30 sistemas de agua en Minnesota. Se investiga el origen de los ataques, pero ocurrieron en medio de advertencias de que hackers iraníes han elegido como objetivos este tipo de sistemas.

Los reportes en Michigan surgieron después de que el estado recibiera una alerta cibernética federal el martes sobre intentos de manipular la tecnología operativa de los sistemas de agua.

Poco después, el estado recibió “un pequeño número de reportes de comunidades de Michigan que indicaban actividad coherente con lo que describieron las agencias federales”, señaló Dale George, director de comunicaciones del Departamento de Medio Ambiente, Grandes Lagos y Energía del estado. Más tarde, precisó que nueve sistemas se vieron afectados.

“Todos los sistemas continuaron operando de manera segura, los problemas fueron atendidos por operadores locales y no se conocen impactos que representaran una preocupación para la salud pública”, afirmó George en un comunicado.

El FBI, que ya investiga el caso, no ha identificado públicamente a ningún responsable, y un portavoz declinó decir el jueves a quién podría atribuirse la autoría, según el organismo. El FBI, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura y otras dependencias advirtieron la semana pasada en un aviso que los sistemas de agua y de aguas residuales, así como los controles operativos de otros sectores de infraestructura crítica, han sido atacados por hackers iraníes.

“El FBI está al tanto de los recientes reportes públicos en torno a los sectores de Agua y Aguas Residuales (WWS, por sus siglas en inglés)”, indicó la agencia el sábado en un comunicado. “El FBI y nuestros socios interinstitucionales se han movilizado plenamente para proteger la infraestructura crítica, y seguimos estando bien preparados para protegernos contra amenazas cibernéticas de todo tipo”.

La guerra digital se ha convertido en una parte integral de los conflictos militares, y las plantas locales de agua o los centros de salud a menudo carecen de fondos y conocimientos para instalar los parches de software más recientes o adoptar otras medidas de seguridad. Eso los ha convertido en un blanco predilecto debido a la relativa facilidad para penetrarlos y por el pánico que pueden causar esas interrupciones.

El interés de Irán en las operaciones de los sistemas de agua dentro de Estados Unidos se remonta a años atrás. En 2016, el Departamento de Justicia acusó a un grupo de hackers iraníes en relación con un ciberataque dirigido contra una pequeña represa cerca de la ciudad de Nueva York.

Minnesota IT Services informó que, hasta el jueves, no había solicitudes activas de comunidades de Minnesota para que los residentes modificaran su uso del agua potable. La agencia estatal indicó que la mayoría de los ataques confirmados tienen que ver con tecnología que los sistemas de agua usan para monitorear y controlar equipos a distancia. Señaló que verse afectado significaba que los investigadores confirmaron actividad maliciosa relacionada con la tecnología del sistema, y no implicaba que todas las comunidades afectadas hubieran sufrido interrupciones en el servicio de agua.

El lunes, durante unas horas, la ciudad de Braham pidió a los residentes que minimizaran el uso de agua mientras se intentaba determinar por qué la planta de agua estaba fuera de servicio. La ciudad, de unos 1.700 habitantes y ubicada a unos 113 kilómetros (70 millas) al norte de Minneapolis, indicó en un comunicado de prensa que la interrupción en la planta de agua se debió a un ciberataque, pero que no causó ningún problema con la calidad del agua.

La ciudad señaló que los atacantes desactivaron los controles operativos, lo que inhabilitó el pozo y la planta de tratamiento de agua. Eso hizo que, por un tiempo, la ciudad solo pudiera suministrar a los residentes el agua almacenada en la torre de agua.

En Plymouth, una ciudad de unos 80.000 habitantes ubicada en las afueras de Minneapolis, las autoridades informaron en redes sociales que las comunicaciones de su infraestructura de agua se habían restablecido para la tarde del martes tras un ciberataque.

El viernes, durante una reunión de gabinete en el retiro presidencial de Camp David, en Maryland, el presidente Donald Trump afirmó, sin presentar pruebas, que los recientes ciberataques en Minnesota fueron culpa del estado, incluido el gobernador demócrata Tim Walz.

Walz respondió en redes sociales y dijo que Trump “sabe exactamente quién es responsable de este ataque, y sabe que otros estados también fueron atacados”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP