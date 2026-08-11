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El extremo del Barcelona Roony Bardghji será operado por rotura de ligamento cruzado anterior

BARCELONA, España (AP) — El extremo del Barcelona Roony Bardghji necesitará cirugía tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, informó el club español el martes.

El Barcelona indicó que Bardghji será operado en los próximos días, pero no dio un calendario para su recuperación.

La lesión ocurrió durante la sesión de entrenamiento del equipo el lunes.

Según reportes, el Barcelona estaba negociando ceder al jugador sueco de 20 años a otro club.

Llegó el año pasado procedente de Copenhague y durante la temporada 2025-26 disputó 28 partidos oficiales, con dos goles y cuatro asistencias.

Firmó contrato con el Barcelona hasta 2029. El Barcelona señaló cuando llegó que el ascenso de Bardghji se vio frenado temporalmente por una lesión de rodilla que lo dejó fuera de acción durante casi un año.

Bardghji ganó tres títulos de liga danesa y dos Copas de Dinamarca con el Copenhague.

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