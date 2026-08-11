El expresidente sirio Assad es condenado a muerte en ausencia

Compartir en:









ARCHIVO - En esta imagen de archivo del 9 de diciembre de 2010, el entonces presidente de Siria, Bashar al-Assad, llega al Palacio del Elíseo en París para su reunión con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. (AP Foto/Remy de la Mauviniere, Archivo) AP

También fue condenado a muerte en el mismo caso el primo materno de Assad, Atef Najib, por encabezar la represión en la provincia sureña de Daraa que condujo al levantamiento y, posteriormente, a la guerra civil.

En medio de estrictas medidas de seguridad, Najib permaneció de pie dentro de una jaula, vestido con uniforme de preso, mientras el juez leía la sentencia.

Assad y su hermano Maher huyeron a Rusia después de que insurgentes entraran en Damasco en diciembre de 2014.

Najib fue detenido posteriormente y se convirtió en uno de los funcionarios de más alto rango en ser llevado a juicio.

Najib es un exgeneral de brigada del ejército sirio que fue jefe de la Rama de Seguridad Política en la provincia sureña de Daraa bajo el mando de Assad en 2011.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP