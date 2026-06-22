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El exministro surcoreano de Justicia es condenado a 25 años de prisión por imponer la ley marcial

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Un exministro de Justicia de Corea del Sur fue condenado el lunes a 25 años de prisión después de que un tribunal lo declarara culpable de ayudar al destituido presidente Yoon Suk Yeol a llevar a cabo su breve imposición de la ley marcial en 2024.

El exministro surcoreano de Justicia Park Sung-jae llega para su juicio a la Corte del Distrito Central de Seúl, en Corea del Sur, el lunes 22 de junio de 2026. (Kim Ju-hyung/Yonhap via AP)
El exministro surcoreano de Justicia Park Sung-jae llega para su juicio a la Corte del Distrito Central de Seúl, en Corea del Sur, el lunes 22 de junio de 2026. (Kim Ju-hyung/Yonhap via AP) AP

La Corte del Distrito Central de Seúl afirmó que estaba claro que Park Sung-jae desempeñó un papel clave en el intento de Yoon de aferrarse al poder tras la declaración de la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, lo que incluyó ordenar a funcionarios del ministerio que evaluaran la capacidad de detención en centros penitenciarios para prepararse ante posibles arrestos de políticos.

Park también ordenó a los funcionarios que estudiaran enviar fiscales estatales al comando de ley marcial de Yoon para respaldar sus operaciones, e indicó a las autoridades de inmigración pertinentes que permanecieran en alerta ante la posible imposición de prohibiciones de viaje, señaló el tribunal.

La ley marcial de Yoon, que siguió a años de choques con los progresistas que controlaban la legislatura, duró apenas unas seis horas antes de que los legisladores eludieran un bloqueo de soldados que Yoon envió a la Asamblea Nacional y votaran para revocarla, lo que obligó al gabinete de Yoon a levantar la medida.

El juez Lee Jin-gwan sostuvo que Park abandonó su responsabilidad de defender la Constitución y la ley del país al participar en el plan autoritario de Yoon.

Park había negado los cargos y alegó que sólo estaba cumpliendo con deberes exigidos durante una emergencia nacional. Los abogados de Park no dijeron de inmediato si apelarían.

Yoon fue sometido a juicio político y suspendido del cargo el 14 de diciembre de 2024, antes de ser destituido formalmente por el Tribunal Constitucional en abril de 2025. Fue arrestado en julio de 2025, y está inmerso en varios múltiples juicios penales.

La corte de Seúl había condenado previamente a Yoon a cadena perpetua por cargos de rebelión. En un caso separado, Yoon recibió una pena de 30 años por presuntamente ordenar vuelos de drones sobre Pyongyang en octubre de 2024 para provocar tensiones con Corea del Norte y justificar la declaración de la ley marcial en el país. Yoon ha apelado ambos veredictos.

Park se suma a otros miembros del gabinete de Yoon condenados a prisión por sus papeles en la imposición de la ley marcial.

El exministro de Defensa Kim Yong Hyun recibió una pena de 30 años por su papel central en la movilización del ejército para hacer cumplir la ley marcial y por buscar el arresto de los oponentes políticos de Yoon, además de otra condena separada de 30 años por planificar vuelos de drones sobre Pyongyang.

El ex primer ministro Han Duck-soo fue condenado inicialmente a 23 años por cargos que incluían intentar otorgar legitimidad procedimental al decreto de Yoon al asegurar su aprobación mediante una reunión formal del gabinete, pero un tribunal de apelaciones redujo posteriormente su condena a 15 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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