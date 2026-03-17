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El exentrenador de Alemania Joachim Löw expresa preocupación por la seguridad en el Mundial

COLONIA, Alemania (AP) — El exentrenador de Alemania Joachim Löw ha expresado su preocupación por la seguridad en el Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

ARCHIVO - El exentrenador de Alemania, Joachim Löw, llega para el juego de fútbol de la final de la Eurocopa Femenina 2025 entre Inglaterra y España en el St. Jakob-Park de Basilea, Suiza, el 27 de julio de 2025. (Foto AP/Martin Meissner, Archivo)
ARCHIVO - El exentrenador de Alemania, Joachim Löw, llega para el juego de fútbol de la final de la Eurocopa Femenina 2025 entre Inglaterra y España en el St. Jakob-Park de Basilea, Suiza, el 27 de julio de 2025. (Foto AP/Martin Meissner, Archivo) AP

“Tuvimos debates antes del Mundial de 2018 en Rusia, y llamados a un boicot antes del Mundial de 2022 en Qatar. Pero jugar en un país que está activamente en guerra es aún más peligroso. La situación política eclipsa por completo el torneo”, declaró Löw al periódico Cologne Express en comentarios publicados el martes.

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán continúa, y una ola de violencia siguió a la muerte a manos del Ejército mexicano del jefe del cártel Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, el mes pasado.

Löw, quien dirigió a Alemania al título del Mundial en Brasil en 2014, habló el lunes por la noche en un evento centrado en Mundiales anteriores, junto con Rainer Bonhof, quien ayudó a Alemania Occidental a ganar el torneo de 1974, y otros campeones del mundo.

La atención se centró en el próximo torneo cerca del final de su conversación.

“Ni siquiera sé si se debería jugar”, afirmó Bonhof entre fuertes aplausos, informó Express.

“Dadas las circunstancias actuales, para mí solo Canadá es un país neutral”, comentó Bonhof sobre los coanfitriones. “No quiero boicotear ningún Mundial — nos gusta demasiado el fútbol. Pero de verdad tenemos que pensar en medidas de seguridad, que todavía no hemos considerado”.

Bonhof, quien actualmente es el presidente del club de la Bundesliga Borussia Mönchengladbach, señaló que “no tendría ninguna gana de ir” a México por la situación de seguridad allí.

La federación alemana de fútbol descartó un boicot al Mundial en enero, pese a los llamados internos en ese momento para enviar un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eso fue antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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