El esquinero de Ravens Nate Wiggins sale en camilla por lesión en la pierna izquierda

El esquinero de los Ravens de Baltimore, Nate Wiggins (2), entrenó durante el campamento de entrenamiento de fútbol americano del equipo, el sábado 1 de agosto de 2026, en la Universidad de Maryland en College Park, Maryland. (Foto AP/Stephanie Scarbrough) AP

Wiggins se enredó con el receptor abierto novato Ja’Kobi Lane durante ejercicios uno contra uno y cayó al césped. Parecía incapaz de apoyar peso en la pierna cuando ingresó a las instalaciones del equipo.

Consultado sobre la posible gravedad de la lesión, el entrenador en jefe en su primer año, Jesse Minter, indicó que Wiggins aún estaba siendo evaluado.

“No mucho”, respondió Minter. “Creo que hay optimismo, pero de nuevo, lo revisaremos, veremos cómo está. Es una de esas jugadas en las que, en realidad, no hubo mucha diferencia entre los dos en la acción. Así que, ya sea por el golpe contra el suelo o lo que haya sido, veremos cómo se ve”.

La lesión de Wiggins ocurre dos prácticas después de que el receptor abierto Zay Flowers, dos veces seleccionado al Pro Bowl, abandonara la sesión del viernes con un moretón en el muslo. Flowers regresó a una participación limitada el martes tras perderse el entrenamiento del domingo.

Wiggins fue titular en los 17 partidos y tuvo tres intercepciones en su segunda temporada en 2025, después de que los Ravens lo seleccionaran en el puesto 30 global del draft de 2024 procedente de Clemson.

Llega a la temporada como titular por el lado izquierdo y quizá como el mejor cornerback del equipo, incluso por delante de Marlon Humphrey, cuatro veces Pro Bowl, quien ha pasado a desempeñar un rol ligeramente distinto.

Los Ravens hicieron mejoras mínimas en la posición durante esta temporada baja pese a terminar 2025 empatados con la segunda peor defensa contra el pase de la NFL.

“Tengo mucha confianza en el grupo de cornerbacks”, manifestó Minter. “Veo a Marlon probablemente en su mejor nivel estos últimos días, las últimas veces que hemos estado aquí. (Chidobie Awuzie), quiero decir, este tipo ha jugado muchísimo fútbol, ha jugado a un nivel realmente alto. Creo que ha tenido un gran campamento hasta este punto. T.J. Tampa ha hecho muchas cosas excelentes. Keyon Martin ha hecho muchas cosas buenas. Chandler (Rivers) ha hecho muchas cosas excelentes”.

Minter también confirmó que el quarterback Lamar Jackson y otros titulares habituales no jugarán durante el primer partido de pretemporada en casa, la noche del sábado, contra los Eagles de Filadelfia, pero insistió en que los partidos de pretemporada siguen teniendo valor.

“Cada año que he estado vinculado a la NFL, hay un jugador en el primer partido de pretemporada del que quizá no tienes expectativas muy altas, y luego sale al juego y rinde a un nivel distinto del que tal vez mostró en las prácticas”, comentó Minter. “Y eso es lo que quieres ver. Quieres ver a los jugadores aprovechar la oportunidad, hacer jugadas”.

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FUENTE: AP