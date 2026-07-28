El entrenador de los 49ers asume la culpa del choque que le causó una conmoción cerebral

Shanahan chocó contra una mujer de 21 años que conducía en sentido contrario en Palo Alto el 14 de julio y el entrenador sufrió una conmoción cerebral, fractura de costillas, nariz rota y una fractura en la mano izquierda, además necesitó puntos de sutura por un gran corte sobre el ojo derecho. Shanahan fue hospitalizado brevemente tras el choque y no ha podido dirigir al equipo en el inicio del campamento de entrenamiento. La otra conductora sufrió lesiones menores y no necesitó ser hospitalizada.

Shanahan habló con un pequeño grupo de reporteros el martes por primera vez desde el accidente para explicar lo ocurrido desde su perspectiva y dejar claro que el choque fue culpa suya.

“Yo iba a 20 millas por hora”, manifestó Shanahan. “No estaba en el teléfono, pero se me cayó el teléfono y se quedó atorado en mis asientos. Lo tenía en el regazo y se deslizó, se me cayó, y me agaché para buscarlo, y aparté la vista de la carretera por dos segundos, y cuando estaba levantándome, las bolsas de aire me golpearon en la cara”.

Shanahan no ha podido dirigir al equipo ni entrenar desde que el campamento de entrenamiento comenzó el sábado. El asistente Chris Foerster se ha hecho cargo, con apoyo de los coordinadores Raheem Morris, Klay Kubiak y Brant Boyer.

Shanahan ha salido durante partes de las dos primeras prácticas para observar junto al gerente general John Lynch. Dijo que la luz del sol no le molesta, pero que los ruidos fuertes, como la música en los entrenamientos, siguen siendo un problema.

Shanahan indicó que ha logrado avances considerables y espera recuperarse por completo. Los 49ers han dicho que Shanahan está siguiendo un protocolo similar al que se utiliza con los jugadores después de una conmoción cerebral y que reanudará sus funciones como entrenador cuando se recupere.

Shanahan entra en su décima temporada como entrenador de los 49ers y es uno de los técnicos más valorados del deporte por su capacidad ofensiva. San Francisco ha llegado dos veces al Super Bowl bajo su dirección, tras las temporadas 2019 y 2023, y tuvo dos apariciones adicionales en el juego por el título de la NFC en las temporadas 2021 y 2022.

Shanahan tiene marca de 91-72 en temporada regular y playoffs con los 49ers, lo que lo ubica tercero en la historia de la franquicia en victorias, detrás de George Seifert (108) y Bill Walsh (102).

El equipo superó lesiones importantes la temporada pasada para terminar 12-5 en la temporada regular y ganar un partido de playoffs. Shanahan terminó quinto en la votación para el premio AP al Entrenador del Año de la NFL.

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FUENTE: AP