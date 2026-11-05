El entrenador de Bengals busca el trofeo del Mundial de España antes de juego NFL en Madrid

El entrenador en jefe de los Bengals de Cincinnati, Zac Taylor, asiste a una conferencia de prensa antes de un entrenamiento de fútbol americano de la NFL en Madrid, España, el jueves 5 de noviembre de 2026. (Foto AP/Manu Fernandez) AP

Taylor estaba en una misión para encontrar el trofeo de la Copa del Mundo en la sede de la selección nacional de España.

“España ganó la Copa del Mundo y estuve buscando ayer el trofeo, pero no está aquí. Está viajando por España, en una pequeña gira. Pero hice todo lo posible por encontrarlo”, comentó el jueves Taylor.

Los Bengals llegaron a Madrid el miércoles y realizaron su primer entrenamiento el jueves en las instalaciones de entrenamiento de la selección nacional de España, que ganó su segundo título de la Copa del Mundo en julio en Estados Unidos. Los Falcons están entrenando en el complejo de entrenamiento del gigante español Real Madrid.

“Ya saben, sé que es un país con gran gerencia en el fútbol”, señaló Taylor. “Es el deporte número uno. No estoy del todo seguro de cuánto saben todavía sobre nuestro juego. Ojalá aprendan mucho a lo largo de esta semana. Será divertido”.

El partido del domingo en el estadio Santiago Bernabéu —la casa del Real Madrid— será el séptimo de un récord de nueve partidos de temporada regular de la NFL fuera de Estados Unidos esta temporada. Será el segundo partido de temporada regular en España después de que los Dolphins de Miami derrotaran el año pasado por 16-13 en tiempo extra a los Commanders de Washington.

Taylor pareció tomado por sorpresa, sin embargo, cuando le preguntaron qué equipo de Madrid creía que era mejor, el Real Madrid o el Atlético de Madrid.

“Siempre ha sido como un empate para mí”, expresó después de pedirle al reportero que repitiera la pregunta, provocando risas entre quienes estaban en la conferencia de prensa.

“A veces es uno, a veces el otro. Así que me gustan los dos. Me gustan los dos equipos de los que estás hablando”.

Taylor dijo que estaba entusiasmado con la oportunidad de jugar en el Bernabéu.

“Sé que la tradición del fútbol aquí es increíble. La gente involucrada es muy apasionada, así que creo que poder estar en un estadio donde hay tanta historia con el equipo es genial para nosotros; quizá sea la única oportunidad de tener la posibilidad de ver un estadio así, con la tradición del fútbol”.

El entrenador de los Falcons, Kevin Stefanski, dijo el miércoles que no sabía mucho sobre la historia del Bernabéu, pero que tenía “un enorme respeto por el Real Madrid y por lo que significa para el fútbol soccer.

“Tengo dos hijos que están muy metidos en el fútbol y muy metidos en FIFA, así que, aunque no puedo decirles que estoy tan versado como ellos, sin duda soy muy consciente de lo importante que es esto, y no lo doy por sentado”, manifestó Stefanski. “No doy por sentado lo especial que es este lugar en el escenario global. Y poder estar en el estadio el domingo; entraremos el sábado para un recorrido de reconocimiento. Voy a tomar algunas fotos”.

El quarterback de los Falcons, Michael Penix Jr., dijo el jueves que estaba “súper emocionado” por jugar en el Bernabéu.

El receptor abierto Drake London dijo que “en realidad nunca vio fútbol” pero que era “genial” que aun así conociera al Real Madrid.

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FUENTE: AP