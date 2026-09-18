El doble impulsor de Seager ayuda a Rangers a vencer 7-1 a Azulejos y recortar distancia en playoffs

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Los Rangers (77-77) llegaron a .500 por 23ª vez, la mayor cifra en las Grandes Ligas, y se colocaron a un juego de los Medias Blancas por el tercer y último puesto de comodín de la Liga Americana, aunque Chicago tiene el desempate. Los Azulejos, campeones defensores de la Liga Americana (76-78), están a dos juegos en la carrera por el comodín.

Texas también recortó distancia con Houston al empatar con los Astros en la cima de la División Oeste de la Liga Americana, pero los Rangers tendrían que ganar la división de manera directa para terminar por delante de su rival del mismo estado. Houston perdió ante Atlanta 6-2.

Dylan Cease (11-6) otorgó seis bases por bolas —su máximo de la temporada— entre sus primeros 15 bateadores y fue reemplazado con dos outs en la tercera entrada después de lanzar 38 bolas y 36 strikes.

Trevor Williams (2-0) terminó con cuatro entradas en blanco.

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FUENTE: AP