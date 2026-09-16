americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El doble de 2 carreras de Christian Yelich impulsa a los Brewers a vencer 5-4 a Pirates

PITTSBURGH (AP) — El doble de dos carreras de Christian Yelich en la séptima entrada condujo a los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la División Central de la Liga Nacional, a la victoria el miércoles por 5-4 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee batea un sencillo de dos carreras frente al pitcher de los Piratas de Pittsburgh Carmen Mlodzinski el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar)
Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee batea un sencillo de dos carreras frente al pitcher de los Piratas de Pittsburgh Carmen Mlodzinski el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Yelich conectó un rodado que se convirtió en doble por la línea del jardín izquierdo ante Carmen Mlodzinski (7-7) para borrar un déficit de 4-3. Su gran batazo llegó una noche después de que los Cerveceros se convirtieran en el primer equipo de las Grandes Ligas en asegurar un título divisional esta temporada, al conquistar su cuarta corona consecutiva de la Central de la Liga Nacional.

El mánager de Milwaukee, Pat Murphy, alineó a todos sus titulares habituales. Los Cerveceros tienen el mejor récord de las mayores con 95-57 y esperan terminar en la cima de la clasificación general para obtener la ventaja de local durante toda la postemporada. Milwaukee ha ganado siete de sus últimos ocho juegos.

El dominicano Oneil Cruz, Brandon Lowe y Rafael Flores Jr. conectaron jonrones en entradas consecutivas para poner a los Piratas arriba 4-3 en la sexta. Los Piratas, que han perdido cuatro de cinco, han pegado un récord de franquicia de 174 jonrones esta temporada, superando la marca anterior de 171 establecida en 1998.

El venezolano Antonio Senzatela (11-5) retiró a dos bateadores y Trevor Megill lanzó una novena entrada perfecta para su 28º salvamento.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Victor Mesa Jr., de los Rays de Tampa Bay, es felicitado por sus compañeros después de batear un jonrón de dos carreras durante la octava entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Angelinos de Los Ángeles, el domingo 14 de junio de 2026, en Anaheim, California. (AP Foto/William Liang)

VÍCTOR MESA JR. SIGUE ENCENDIDO CON LOS RAYS: llega a 13 jonrones y consolida su gran temporada en MLB

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

El presidente estadounidense Donald Trump se dirige a la multitud durante el Abierto de Irlanda en el campo Trump International Golf Links en Doonbeg, Irlanda, el domingo 13 de septiembre de 2026. (Foto AP/Peter Morrison)

La Reserva Federal sube las tasas por primera vez desde 2023 ante la persistente inflación en EEUU

Abdiel Bermúdez sale de Cuba y aparece en México tras años como rostro del Noticiero Nacional de TV

Abdiel Bermúdez sale de Cuba y aparece en México tras años como rostro del Noticiero Nacional de TV

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: Criterio Compartido saldrá cada 15 días

DÍAZ-CANEL ESTRENA PROGRAMA DE RADIO EN PLENA CRISIS CUBANA: "Criterio Compartido" saldrá cada 15 días

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Cuba pone en circulación billetes de 10 MIL y 20 MIL pesos en medio de la devaluación del CUP

Los precios en una gasolinera en Greenwood Village, Colorado, el 15 de septiembre del 2026. (AP foto/David Zalubowski)

Las ventas minoristas en EEUU aumentaron en agosto tras bajar en julio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter