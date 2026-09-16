El doble de 2 carreras de Christian Yelich impulsa a los Brewers a vencer 5-4 a Pirates

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Christian Yelich de los Cerveceros de Milwaukee batea un sencillo de dos carreras frente al pitcher de los Piratas de Pittsburgh Carmen Mlodzinski el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

Yelich conectó un rodado que se convirtió en doble por la línea del jardín izquierdo ante Carmen Mlodzinski (7-7) para borrar un déficit de 4-3. Su gran batazo llegó una noche después de que los Cerveceros se convirtieran en el primer equipo de las Grandes Ligas en asegurar un título divisional esta temporada, al conquistar su cuarta corona consecutiva de la Central de la Liga Nacional.

El mánager de Milwaukee, Pat Murphy, alineó a todos sus titulares habituales. Los Cerveceros tienen el mejor récord de las mayores con 95-57 y esperan terminar en la cima de la clasificación general para obtener la ventaja de local durante toda la postemporada. Milwaukee ha ganado siete de sus últimos ocho juegos.

El dominicano Oneil Cruz, Brandon Lowe y Rafael Flores Jr. conectaron jonrones en entradas consecutivas para poner a los Piratas arriba 4-3 en la sexta. Los Piratas, que han perdido cuatro de cinco, han pegado un récord de franquicia de 174 jonrones esta temporada, superando la marca anterior de 171 establecida en 1998.

El venezolano Antonio Senzatela (11-5) retiró a dos bateadores y Trevor Megill lanzó una novena entrada perfecta para su 28º salvamento.

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FUENTE: AP