El deseo de Stephen Curry de ganar otra vez lo llevó a aceptar menos dinero en Warriors

Así que Curry aceptó una rebaja salarial para quedarse. A los 38 años, quiere ganar ahora y sumar otro título a su lista antes de terminar —y ponerle fin a su historia donde todo comenzó, como un base de baja estatura del que se dudaba— con los Warriors.

“Sí, me ofrecieron el máximo; sí, todo estaba sobre la mesa”, afirmó Curry el lunes en el día de medios.

Curry, de 38 años, recibió el viernes una extensión de contrato por dos años valorada en 116 millones de dólares, 20 millones menos que el máximo que podría haber exigido.

“Fue un recorrido muy, como decirlo, reflexivo; una alianza en la que pusimos sobre la mesa todos los escenarios posibles. Se trataba de asegurarme de que yo estuviera aquí, de determinar cuál era la mejor configuración para mí, para el equipo, para el presente, para la flexibilidad durante el resto de mi carrera”, explicó Curry.

“Así que tratar de equilibrar todo eso es una situación tan única, con todas las circunstancias de dónde hemos estado los últimos cuatro años, lo que hay actualmente sobre la mesa y hacia dónde intentamos ir para ser competitivos y darnos una oportunidad”.

Curry está ansioso por arrancar el campamento de entrenamiento. Los Warriors volaban a Hawái más tarde el lunes para realizar su primera sesión de práctica el martes. Su primer partido de pretemporada es el domingo contra los Clippers en el campus de la Universidad de Hawái en Honolulu. El pívot veterano Kristaps Porzingis está fuera por tiempo indefinido debido a un problema de salud.

Aunque Golden State se quedó sin LeBron James en la puja de la agencia libre, Curry se encamina a su 18va temporada en la NBA decidido a hacer lo que pueda para que los Warriors vuelvan a ser contendientes en la talentosa Conferencia Oeste tras el más reciente tropiezo de la temporada pasada.

Eso comenzó con su flexibilidad en el contrato.

“Encontramos un punto medio en el que él fue increíblemente generoso al aceptar este acuerdo, en el que está ganando menos dinero para ayudar al equipo porque, tal como es Steph, es tan competitivo como cualquiera”, señaló el gerente general Mike Dunleavy. “Quiere ganar. Nos ha puesto en una posición que nos da un poco más de flexibilidad para hacerlo. Así que creo que el punto medio fue firmarlo de manera que casi se garantice que terminará su carrera aquí, y al mismo tiempo mantener algo de flexibilidad, mantener opciones, y lo hemos hecho”.

La temporada pasada se descarriló por la pérdida de Jimmy Butler, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha que puso fin a su campaña el 19 de enero contra su antiguo equipo, el Heat, y que requirió cirugía. Los Warriors también perdieron a Moses Moody, y se espera que ambos escoltas regresen en algún momento. Han avanzado a entrenamientos muy ligeros en la cancha y viajarán con el equipo a Hawái.

A Butler le encantaría ver a Curry jugar toda su carrera usando el número 30 para Golden State.

“Es muy difícil de lograr, pero simplemente muestra lo grandioso que es, las grandes cosas que ha hecho en esta comunidad, obviamente para esta organización, y lo querido que es por el mundo, en realidad”, comentó Butler. “Ahora lo veo de primera mano siendo su compañero”.

Con sus compañeros admirando desde hace tiempo su humildad tanto como su deslumbrante capacidad para encestar desde muy, muy lejos, Curry siempre ha estado enfocado en ganar y no en sus propios elogios y cifras elevadas. El dos veces MVP y líder histórico en triples ha asumido jugar junto a compañeros estrella como Butler, Kevin Durant, Klay Thompson y Draymond Green.

“Porque él ha ampliado esta ventana para sí mismo, ha ampliado la ventana para el equipo, y vamos a seguir construyéndola gracias a él”, expresó Dunleavy.

Curry tiene mucho que demostrar tras una persistente lesión en la rodilla derecha que lo dejó fuera 27 partidos consecutivos y más de dos meses en el tramo final. Curry promedió 26,6 puntos, 4,7 asistencias, 3,6 rebotes y 1,1 robos en 30,9 minutos, pero se limitó a apenas 43 partidos la temporada pasada.

“Es fantástico volver a firmarlo”, dijo el entrenador Steve Kerr, quien decidió regresar en mayo con un acuerdo de dos años. “No lo dudamos ni por un minuto”.

Curry tampoco lo dudó.

“Este es mi hogar, esto es lo que hemos construido, esta es la comunidad ante la que he jugado toda mi carrera, y poder terminar la historia de la manera correcta es una parte importante de, creo, lo que yo controlo, por suerte, y ojalá también en términos de salud”, manifestó. “Conozco la lista, una lista corta de tipos que han podido hacerlo, pero se trata de reimaginar cómo se ve eso con el nivel al que siento que puedo jugar en el tramo final de mi carrera.

“Hay un orgullo de representar a la Bahía, de representar a esta franquicia, de cuando puse un pie aquí en 2009 y lo que todos hemos podido lograr; esto no es solo algo de ‘yo’, es de ‘nosotros’. Quiero estar a la altura de eso”.

___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP