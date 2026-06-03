El descaro de Rayan Cherki podría ser lo que Francia necesite en partidos cerrados del Mundial

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron posan con la selección que disputará el Mundial, el martes 2 de junio de 2025, en Clairefontaine, al oeste de París. (AP Foto/Thomas Padilla) AP

El jugador de 22 años viene de cumplir una brillante primera temporada con el Manchester City , iluminando la Liga Premier con sus dotes de jugador imprevisible y pases asombrosos. Terminó segundo con 12 asistencias, solo por detrás de Bruno Fernandes, del Manchester United, un futbolista ya consolidado en el fútbol inglés.

En una de esas asistencias, Cherki condujo el balón con la derecha dentro del área antes de dar un pase sin mirar con la zurda a Marc Guéhi. Después, el técnico del City, Pep Guardiola —quien entrenó al legendario Lionel Messi en el Barcelona— habló de su incredulidad ante la creatividad mostrada, porque ni siquiera se imaginó ese pase como una opción.

En otro partido, Cherki asistió en el gol de Phil Foden con un audaz pase de rabona.

Cherki es más pasador, pero cuando marca, los goles resaltan su asombroso control en espacios reducidos. Basta con ver su brillante tanto en su debut con el City contra Wolverhampton, cuando inició la jugada con un descarado taconazo.

También puede encarar directamente a los rivales a gran velocidad con el balón pegado a los pies. En su debut con Francia el pasado junio, perforó las redes con una exquisita volea contra España en la Liga de Naciones.

“Rayan tiene algo especial”, manifestó Guardiola. “Se convertirá en un jugador extraordinario por su forma de pensar y su mentalidad”.

Opciones para Francia

Cherki le da al seleccionador Didier Deschamps más variantes gracias a su versatilidad. Puede jugar como mediapunta o como extremo derecho, como lo hace con el City, o como creador de juego justo por detrás del delantero centro.

Jugó detrás Marcus Thuram en la victoria 3-1 contra Colombia en marzo, en la que participó en dos goles, y a las espaldas de Kylian Mbappé contra Ucrania el pasado noviembre.

Cuando fue convocado por primera vez a la selección de Francia en mayo del año pasado, Cherki lo calificó como “el comienzo de una hermosa aventura”. Podría llevarlo a la grandeza, porque Cherki tiene el mundo del fútbol a sus pies.

Es difícil decir cuál es su pie más fuerte, aunque, como Messi, su mejor magia sale del izquierdo.

En una entrevista con la revista France Football en marzo, le preguntaron a Cherki quién era el mejor jugador técnico del City.

Sin dudarlo, respondió: “Yo”.

Cherki también se describió como “uno de los jugadores más impredecibles del planeta”.

Perfecto si Francia lo necesita para desarmar una defensa sólida.

Otra joya de Lyon

Cherki se formó en la reconocida cantera del Lyon, que ha producido a jugadores de la talla de Karim Benzema —ganador del Balón de Oro 2022— y el maravillosamente habilidoso Hatem Ben Arfa.

Debutó en la Ligue 1 con apenas 16 años en octubre de 2019 y marcó su primer gol con el primer equipo unas semanas después, en un partido de la Copa de Francia, cuando el asombroso talento de Cherki brilló con fuerza. Anotó dos goles contundentes, habilitó a un compañero con un pase brillante desde el mediocampo, provocó un penalti que su compañero falló y luego dio otra asistencia. Ah, y además estrelló el balón en el travesaño con una atrevida vaselina.

Fue una actuación hipnótica para su edad y lo puso en el radar de los clubes más grandes de Europa.

En su última temporada en el Lyon, terminó con 11 asistencias, la cifra más alta de la liga. El City lo fichó el verano pasado por 36 millones de euros (41 millones de dólares), quizá aprovechando la grave situación financiera del Lyon para comprarlo por lo que ahora parece un precio de ganga en términos de traspasos.

Guardiola ya debía saber lo que estaba incorporando, ya que Cherki le marcó al City en un partido juvenil de la Liga de Campeones justo después de cumplir 15 años: el goleador más joven de la competición.

Futuro de Francia

De niño, Cherki desarrolló su técnica en las calles de Lyon, en el centro-este de Francia. Tras una temporada en el club suburbano Saint-Priest, se incorporó a la academia del Lyon a los siete años.

Aunque no se espera que sea titular con Francia en el Mundial, es comprensible dada la deslumbrante cantidad de talento en ataque.

Es probable que Les Bleus formen Michael Olise, Ousmane Dembélé —vigente Balón de Oro— y el prolífico Mbappé, quien anotó un triplete en la derrota ante Argentina en la final del Mundial 2022 y marcó en la victoria sobre Croacia en la final del Mundial 2018.

Deschamps dejará el cargo después del Mundial y se considera ampliamente que su sucesor será Zinedine Zidane —la figura de los triunfos de Francia en el Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000—, quien, al igual que Mbappé, marcó en dos finales de la Copa del Mundo.

Zidane fue un mediocampista de un talento exquisito y podría construir su equipo alrededor de Cherki en los próximos años.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/fifa-world-cup

FUENTE: AP