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El Departamento de Justicia acusa a más de 80 personas en operativo contra pandillas en Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra más de 80 personas como parte del desmantelamiento de una violenta pandilla puertorriqueña, anunció el procurador general estadounidense, Todd Blanche, el jueves durante una visita a la isla como parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump en el combate al crimen violento.

El secretario de Justicia de EEUU, Todd Blanche, da una rueda de prensa sobre las personas acusadas de la detención de la banda puertorriqueña de narcotraficantes Los Baja Deo (LBD) en San Juan, Puerto Rico, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Stephanie Rojas)
El secretario de Justicia de EEUU, Todd Blanche, da una rueda de prensa sobre las personas acusadas de la detención de la banda puertorriqueña de narcotraficantes "Los Baja Deo" (LBD) en San Juan, Puerto Rico, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Stephanie Rojas) AP

Los fiscales federales afirman que la pandilla conocida como “Los Baja Deo” durante años traficó fentanilo, cocaína y otras drogas desde la ciudad costera occidental de Mayagüez, generando casi 50 millones de dólares en ganancias. El grupo también es responsable de tiroteos, asesinatos, secuestros y agresiones, así como de la distribución de al menos 340 kilogramos de fentanilo o narcóticos adulterados con fentanilo, manifestó Blanche.

“Nuestras Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional en todo el país están unificadas, y están unificadas para poner fin a la presencia de cárteles criminales, pandillas extranjeras y organizaciones criminales trasnacionales en todo Estados Unidos”, expresó el secretario de Justicia, recientemente confirmado, a los reporteros desde las oficinas de la agencia federal en San Juan:

La presencia de Blanche en el territorio caribeño estadounidense para el anuncio subraya los esfuerzos del gobierno de Trump por poner el foco en su labor contra los cárteles y las pandillas que alimentan el tráfico de drogas y la violencia en comunidades de todo Estados Unidos. El gobierno de Trump ha reconfigurado drásticamente el Departamento de Justicia para convertir la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen violento en una prioridad máxima.

Héctor Ramírez-Carbó, secretario de Justicia interino para Puerto Rico, afirmó que “estos 81 miembros violentos de la pandilla ahora enfrentarán a la justicia, y también lo hará cualquier otro que intente ocupar su lugar”. Añadió que “hoy, las familias de Mayagüez pueden disfrutar en paz de lo que sus comunidades tienen para ofrecer sin temor a sufrir daños”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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