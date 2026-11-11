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El demócrata Scott Colom gana las elecciones al Senado de EEUU por Mississippi

WASHINGTON (AP) — El demócrata Scott Colom ganó el miércoles los comicios para el Senado de Estados Unidos en representación de Mississippi, al derrotar a la republicana Cindy Hyde-Smith, quien intentaba ser reelegida.

Scott Colom, candidato demócrata al Senado por Mississippi, habla por teléfono en su oficina de campaña, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Jackson, Mississippi. (AP Foto/Ellen Schmidt)
Scott Colom, candidato demócrata al Senado por Mississippi, habla por teléfono en su oficina de campaña, el miércoles 11 de noviembre de 2026, en Jackson, Mississippi. (AP Foto/Ellen Schmidt) AP

Colom será el primer senador negro de Mississippi desde la era de la Reconstrucción, posterior a la Guerra Civil. Su victoria también les da a los demócratas un impulso inesperado en sus empeños por controlar la cámara alta.

Colom, fiscal local, llevó a cabo una campaña agresiva con el fin de aprovechar un difícil ambiente para los republicanos a nivel nacional, y también el hecho de que Mississippi tiene una proporción de votantes negros mayor que la de cualquier otro estado. Hyde-Smith, una firme aliada del presidente Donald Trump, intentaba obtener su segundo mandato completo. Primero fue designada para cubrir una vacante y luego ganó unas elecciones especiales en 2018.

The Associated Press declaró ganador a Colom a las 5:58 de la tarde, hora del Este.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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