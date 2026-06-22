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El delantero belga Jeremy Doku celebra el nacimiento de su hijo tras críticas de una comentarista

RENTON, Washington, EE.UU. (AP) — La federación belga de fútbol felicitó a Jérémy Doku por el nacimiento de su hijo, Praise, el lunes, un día después de que una organización de medios francesa pidiera disculpas tras las críticas de una comentarista a la intención del jugador de dejar el Mundial para asistir al parto.

Doku se perdió el empate 0-0 del equipo ante Irán el domingo debido a una enfermedad respiratoria, pero recibió el alta para volar de regreso a Londres y poder estar con su esposa.

“Como ya estaba recibiendo el tratamiento médico adecuado desde hacía varios días, pudo volar sin ningún riesgo médico para estar con su familia durante este momento tan especial", indicó el médico de la selección belga, Brahim Hacene, en un comunicado. "Lo acompañó mi colega, el doctor Brecht De Coninck. Todo salió perfectamente, y la madre, el padre y el bebé están muy bien. Jérémy se reincorporará al grupo mañana por la noche en Seattle”.

El diario deportivo francés L’Equipe se desmarcó de los comentarios de una comentarista que criticó a Doku por querer dejar el Mundial para estar en el nacimiento de su primer hijo.

L’Equipe pidió disculpas a Doku en un comunicado a última hora del domingo y señaló que los comentarios de France Pierron no representaban sus valores.

Pierron describió el parto como “un momento asqueroso, perdón, en el que el papá es inútil” al participar el viernes en el programa de televisión “L’Equipe de Choc”.

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