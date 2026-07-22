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El defensa del Arsenal William Saliba se ausentará un "periodo prolongado" por lesión de espalda

LONDRES (AP) — El defensa central del Arsenal William Saliba evitará una cirugía de espalda, pero afronta un “periodo prolongado” de rehabilitación, informó el miércoles el vigente campeón de la Liga Premier inglesa.

William Saliba, de la selección de Francia, se sienta en la cancha tras lesionarse durante la semifinal mundialista ante España, el martes 14 de julio de 2026 en Arlington, Texas (AP Foto/David J. Phillip)
William Saliba, de la selección de Francia, se sienta en la cancha tras lesionarse durante la semifinal mundialista ante España, el martes 14 de julio de 2026 en Arlington, Texas (AP Foto/David J. Phillip) AP

El Arsenal confirmó en un parte médico actualizado que Saliba sufrió una lesión de espalda.

“El resultado de evaluaciones exhaustivas ha determinado que no se recomienda la cirugía, pero William debe iniciar ahora un programa de recuperación supervisado”, señaló el Arsenal en un comunicado.

“La rehabilitación de William comenzará de inmediato, con un seguimiento continuo de su lesión, y se espera que esté fuera de acción durante un periodo prolongado”.

El equipo dirigido por el español Mikel Arteta inicia la defensa del título el 21 de agosto contra el recién ascendido Coventry.

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