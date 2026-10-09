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El cumpleañero Shelton y el máximo favorito Zverev avanzan en Shanghái

SHANGÁI, China (AP) — Ben Shelton, subcampeón del Abierto de Estados Unidos, celebró su 24to cumpleaños al avanzar el viernes a la tercera ronda del Masters de Shanghái, imponiéndose 6-3, 7-6 (6) sobre Daniel Altmaier en el torneo ATP de la categoría 1000.

Ben Shelton celebra tras ganar un punto ante Jiri Lehecka durante la serie de la Copa Davis, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Praga. (AP Foto/Petr David Josek)
Ben Shelton celebra tras ganar un punto ante Jiri Lehecka durante la serie de la Copa Davis, el viernes 18 de septiembre de 2026, en Praga. (AP Foto/Petr David Josek) AP

Shelton disputó la Copa Davis con Estados Unidos después del US Open y perdió sus dos partidos de individuales, tras retirarse del evento por equipos de la Copa Laver.

El primer cabeza de serie Alexander Zverev, quien venció a Shelton en la final en cuatro sets en Flushing Meadows, derrotó al invitado chino Wu Yibing por 6-4, 7-6 (4).

Novak Djokovic, quien ganó el Abierto de China el martes para lograr el 102do título de su carrera, tenía previsto jugar un partido nocturno contra Hubert Hurkacz.

El australiano Alex de Miñaur (9no preclasificado) avanzó por incomparecencia cuando su rival eslovaco Alex Molcan se retiró por una dolencia no revelada. De Miñaur tuvo que retirarse por una lesión en el aductor en la final del Abierto de China contra Djokovic.

Rei Sakamoto, un japonés que sorteó la fase previa, dio la sorpresa al eliminar 6-4, 6-4 al ruso Andrey Rublev (23er cabeza de serie).

El número uno mundial Jannik Sinner se retiró de Shanghái esta semana al anunciar que se tomará el resto de 2026 debido a una lesión en la rodilla derecha. Djokovic manifestó el jueves que planea ponerse en contacto con Sinner por su temporada marcada por las lesiones.

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