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El corredor de los Packers, Josh Jacobs, no disputará el cargo menor de agresión

El corredor de los Packers de Green Bay, Josh Jacobs, se declaró el jueves no contendiente ante cargos menores de agresión y daños criminales a la propiedad derivados de un altercado en mayo con su novia.

Jacobs recibirá una multa de 1.000 dólares por el cargo de agresión. En virtud de un acuerdo con los fiscales, el tribunal suspenderá el proceso por el cargo de daños criminales a la propiedad durante 12 meses; al término de ese periodo, el caso será desestimado una vez que se cumplan los términos del acuerdo, según sus abogados.

Jacobs fue arrestado el 26 de mayo, tres días después de que agentes de la policía de Hobart-Lawrence acudieran a su casa para investigar un disturbio. La policía indicó que la novia de Jacobs les contó que tenía un bulto en la cabeza como resultado de las acciones de Jacobs.

Fue acusado a finales de agosto y, posteriormente, la NFL incluyó a Jacobs en la lista de exentos del comisionado, lo que impide que el corredor —tres veces seleccionado al Pro Bowl— juegue o entrene, pero le permite seguir recibiendo su salario.

A solicitud y con el permiso del club, a los jugadores en la lista de exentos del comisionado se les puede permitir estar en las instalaciones para reuniones, entrenamientos individuales, terapia y rehabilitación, y otras actividades no relacionadas con el fútbol americano.

Jacobs viene de una temporada 2025 en la que corrió para 929 yardas y 13 touchdowns.

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