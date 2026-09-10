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El Como recibe a aficionados mayores en el estadio para su debut en la Liga de Campeones

COMO, Italia (AP) — Como marcó su debut en la Liga de Campeones con un gesto de respeto al invitar a sus aficionados de mayor edad al partido contra Leipzig el jueves.

Unos aficionados mayores del Como se sientan en la tribuna antes del inicio del partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de fútbol entre el Como y el Leipzig en Como, Italia, el jueves 10 de septiembre de 2026, mientras directivos del Como ceden sus asientos a los seguidores de mayor edad. (Foto AP/Luca Bruno)
Unos aficionados mayores del Como se sientan en la tribuna antes del inicio del partido de la fase inicial de la Liga de Campeones de fútbol entre el Como y el Leipzig en Como, Italia, el jueves 10 de septiembre de 2026, mientras directivos del Como ceden sus asientos a los seguidores de mayor edad. (Foto AP/Luca Bruno) AP

El presidente Mirwan Suwarso y algunos directivos tomaron la magnánima decisión de ceder sus propios asientos, lo que permitió que los seguidores nacidos en 1950 o antes asistieran al encuentro con entradas agotadas.

“Será un honor para nosotros cederles nuestro asiento”, señaló Suwarso en Instagram.

Miraron con orgullo cómo el mediocampista Martin Baturina anotó el primer gol de Como en la historia de la Liga de Campeones en el minuto 15.

La capacidad se redujo a alrededor de 10.000 porque el encantador estadio Stadio Giuseppe Sinigaglia, a orillas del lago de Como, fue sometido a modificaciones para la Liga de Campeones.

El club, de 119 años, llegó a la competición bajo la dirección del entrenador Cesc Fàbregas, un mediocampista destacado por su capacidad goleadora durante una brillante carrera en clubes con Arsenal, Chelsea y Barcelona. Jugó con la selección de España que ganó el Mundial de 2010.

Fàbregas condujo a Como al cuarto puesto la temporada pasada, por delante de Juventus y AC Milan, para quedarse con la última plaza de la Serie A para la Liga de Campeones, con un estilo de fútbol de presión alta.

Los goles han llegado de la mano del creador de juego de 22 años Nico Paz, quien se ha mantenido a préstamo procedente del Real Madrid, y del corpulento delantero centro griego Anastasios Douvikas.

Douvikas participó en el gol de la apertura.

Lo habilitó a Douvikas por la derecha y luego aprovechó su centro desviado hacia el punto de penalti, se recuperó tras un resbalón antes de empujar el balón entre dos defensores y dirigirlo a la esquina inferior izquierda.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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