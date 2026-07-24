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El COI no sancionará a Infantino por fallo de tarjeta roja de FIFA en el Mundial

GINEBRA (AP) — El miembro del COI y dirigente de la FIFA Gianni Infantino no tendrá que explicar al organismo olímpico cómo el presidente estadounidense Donald Trump ayudó a frenar la sanción de un jugador en el Mundial.

El presidente estadounidense Donald Trump conversa con el presidente de la FIFA Gianni Infantino durante la ceremonia de premiación tras la final del Mundial entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Ashley Landis)
El presidente estadounidense Donald Trump conversa con el presidente de la FIFA Gianni Infantino durante la ceremonia de premiación tras la final del Mundial entre España y Argentina, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Ashley Landis) AP

El COI indicó el viernes que no tiene jurisdicción para investigar la presunta falta de neutralidad política de Infantino.

Una ONG con sede en Londres presentó este mes una queja formal ante la comisión de ética del Comité Olímpico Internacional contra Infantino, incluida su participación para garantizar que el delantero estadounidense Folarin Balogun no cumpliera una suspensión obligatoria de un partido pese a haber sido expulsado en el encuentro anterior.

La Carta Olímpica del COI cita la neutralidad entre los “principios fundamentales del olimpismo” para organismos deportivos como la FIFA y sus más de 100 miembros, entre los que figura Infantino desde 2020.

No se abrirá ninguna investigación formal, señaló el COI, porque la queja del grupo de derechos FairSquare no se relacionaba con las relaciones específicas de la FIFA o de Infantino con el organismo olímpico.

La queja “se refiere únicamente a las decisiones (de la FIFA) sobre su gobernanza y su gestión, incluidas sus relaciones con el gobierno, y a la aplicación (de la FIFA) de las reglas de su deporte”, manifestó el COI en un comunicado.

“En consecuencia, la queja queda fuera de la jurisdicción de la comisión de ética del COI”, añadió el comunicado.

El órgano de ética no tiene facultades independientes para iniciar investigaciones y sancionar a dirigentes, pero puede formular recomendaciones a la junta ejecutiva del COI, presidida por la presidenta Kirsty Coventry. Ella asistió a la final del Mundial el domingo pasado en East Rutherford, Nueva Jersey.

En los últimos ocho años solo se han tomado medidas contra un miembro del COI por conducta poco ética: el jeque Ahmad al-Fahad al-Sabah, un influyente operador que se forjó una reputación como el “hacedor de reyes” de las elecciones olímpicas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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