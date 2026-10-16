americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El COI cierra 12 comisiones al pasar a grupos asesores más pequeños de expertos

LAUSANA, Suiza (AP) — El Comité Olímpico Internacional informó el viernes que cerrará 12 comisiones permanentes centradas en temas como los derechos humanos y cuestiones de género, y señaló que, en su lugar, creará paneles de expertos cuando sea necesario.

ARCHIVO - Los anillos olímpicos frente a la sede del Comité Olímpico Internacional, el 28 de marzo de 2023, en Lausana. (Laurent Gillieron/Keystone vía AP)
ARCHIVO - Los anillos olímpicos frente a la sede del Comité Olímpico Internacional, el 28 de marzo de 2023, en Lausana. (Laurent Gillieron/Keystone vía AP) AP

La medida de simplificación y recorte de costos deja 19 comisiones en funcionamiento. La presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien está en su segundo año en el cargo, ya ha recurrido a nombrar grupos de trabajo más pequeños para asuntos clave.

Una revisión en marzo sobre la “protección de la categoría femenina” en el deporte se asignó a un panel de expertos cuya composición se mantuvo confidencial, en lugar de a la comisión interna de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión. Esa comisión ahora será cerrada, al igual que el Comité Asesor del COI sobre Derechos Humanos, presidido por la exvicepresidenta de Sudáfrica, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Otras comisiones que se eliminarán incluyen las de sostenibilidad, tecnología, el entorno de los atletas y la participación digital.

Por lo general, estaban integradas por entre 10 y hasta 30 miembros, que se reunían en la ciudad sede del COI, Lausana, Suiza, para encuentros anuales.

El COI indicó en un comunicado que el cambio a grupos de trabajo ad hoc permitirá una “participación focalizada en prioridades estratégicas clave y en el desarrollo de políticas”.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

ALARMA TOTAL: TRUMP podría utilizar la madre de todas las bombas contra Irán

ALARMA TOTAL: TRUMP podría utilizar la "madre de todas las bombas" contra Irán

¡INCENDIO EN TERMOELÉCTRICA EN CUBA! Santa Cruz pierde una unidad y se agrava la crisis eléctrica

¡INCENDIO EN TERMOELÉCTRICA EN CUBA! Santa Cruz pierde una unidad y se agrava la crisis eléctrica

EEUU sanciona al BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO DE CUBA por sus vínculos financieros con entidad iraní

EEUU sanciona al BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO DE CUBA por sus vínculos financieros con entidad iraní

NUEVA LEY DE VIVIENDA EN CUBA: límite de propiedades, cinco años para legalizar y riesgo de perder la casa

NUEVA LEY DE VIVIENDA EN CUBA: límite de propiedades, cinco años para legalizar y riesgo de perder la casa

ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter