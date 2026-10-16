El COI cierra 12 comisiones al pasar a grupos asesores más pequeños de expertos

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ARCHIVO - Los anillos olímpicos frente a la sede del Comité Olímpico Internacional, el 28 de marzo de 2023, en Lausana. (Laurent Gillieron/Keystone vía AP) AP

La medida de simplificación y recorte de costos deja 19 comisiones en funcionamiento. La presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien está en su segundo año en el cargo, ya ha recurrido a nombrar grupos de trabajo más pequeños para asuntos clave.

Una revisión en marzo sobre la “protección de la categoría femenina” en el deporte se asignó a un panel de expertos cuya composición se mantuvo confidencial, en lugar de a la comisión interna de Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión. Esa comisión ahora será cerrada, al igual que el Comité Asesor del COI sobre Derechos Humanos, presidido por la exvicepresidenta de Sudáfrica, Phumzile Mlambo-Ngcuka.

Otras comisiones que se eliminarán incluyen las de sostenibilidad, tecnología, el entorno de los atletas y la participación digital.

Por lo general, estaban integradas por entre 10 y hasta 30 miembros, que se reunían en la ciudad sede del COI, Lausana, Suiza, para encuentros anuales.

El COI indicó en un comunicado que el cambio a grupos de trabajo ad hoc permitirá una “participación focalizada en prioridades estratégicas clave y en el desarrollo de políticas”.

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Vea aquí la cobertura deportiva completa de AP FUENTE: AP