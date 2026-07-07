El COI avanza para acabar con el veto neutral a atletas rusos antes de Los Ángeles 2028

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El Comité Olímpico Internacional flexibilizó sus requisitos de participación para atletas y equipos rusos, al tiempo que levantó de manera provisional su suspensión, vigente desde octubre de 2023, del Comité Olímpico Ruso.

Los términos de esa suspensión —impuesta cuando el organismo olímpico ruso incorporó consejos deportivos regionales de zonas ocupadas de Ucrania— ya no se aplicaban, indicó el COI.

Pero el COI aún no aprobó permitir que atletas y equipos rusos compitan con su bandera y su himno. Esa decisión llegará “en el momento apropiado”.

La próxima competencia olímpica es la edición de 2026 de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano en Dakar, Senegal, que inicia el 31 de octubre.

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FUENTE: AP