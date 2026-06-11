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El capitán japonés Wataru Endo queda fuera del Mundial y se retira de la selección

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — La Federación Japonesa de Fútbol informó el jueves que el capitán Wataru Endo se ha retirado de la convocatoria de la selección para el Mundial debido a una lesión en un pie.

Waruru Endo, de la selección japonesa, habla con aficionados antes de un entrenamiento, el lunes 8 de junio de 2026 en Nashville, Tennessee (AP Foto/George Walker IV)
Waruru Endo, de la selección japonesa, habla con aficionados antes de un entrenamiento, el lunes 8 de junio de 2026 en Nashville, Tennessee (AP Foto/George Walker IV) AP

Más tarde, el mediocampista del Liverpool anunció su sorpresivo retiro de la selección nacional.

Endo, de 33 años, publicó su decisión mediante su cuenta de X tres días antes del debut de su equipo en el Grupo F contra Holanda. La selección de Japón ha estado entrenándose en Nashville, Tennessee.

“Desde que me lesioné y hasta este momento, he hecho todo lo que he podido y no me arrepiento de nada”, dijo Endo, quien se sometió a una cirugía en el pie izquierdo en febrero.

Fue sustituido al descanso en su regreso, en la victoria 1-0 de Japón en un partido amistoso ante Islandia el 31 de mayo en Tokio.

“Con esta campaña, me retiraré de la selección nacional. Así que, de aquí en adelante, estaré alentando a la selección de Japón como uno de sus aficionados”.

El director de la selección, Masakuni Yamamoto, señaló que el defensor del Ajax Ko Itakura ha sido nombrado nuevo capitán, mientras que el delantero del Borussia Mönchengladbach Shuto Machino ha sido convocado como reemplazo de Endo.

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