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El capitán belga Youri Tielemans se lesiona en el calentamiento y causa baja ante España en cuartos

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — El mediocampista belga Youri Tielemans fue sacado de la alineación titular el viernes en los cuartos de final del Mundial contra España tras lesionarse durante el calentamiento previo al partido.

El estadounidense Malik Tillman cae entre los belgas Youri Tielemans y Timothy Castagne durante el partido de los octavos de final del Mundial, el lunes 6 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernpandez)
El estadounidense Malik Tillman cae entre los belgas Youri Tielemans y Timothy Castagne durante el partido de los octavos de final del Mundial, el lunes 6 de julio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernpandez) AP

Hans Vanaken reemplazó a Tielemans en el once, otro golpe para el plantel de los Diablos Rojos.

Tielemans es el capitán de Bélgica y piezaclave de los esfuerzos del equipo tanto en ataque como en defensa. El mediocampista del Aston Villa de la Liga Premier anotó dos goles en la victoria de remontada de Bélgica por 3-2 sobre Senegal en los dieciseisavos de final.

Vanaken ingresó como suplente y marcó un gol en la goleada 4-1 que Bélgica le propinó a Estados Unidos el lunes. Sustituyó a Amadou Onana, quien fue descartado por el resto del Mundial por un desgarro de ligamento en la rodilla.

Bélgica también ha disputado el Mundial sin el defensor Zeno Debast, quien padece una lesión en la pierna y su club, el Sporting de Lisboa, lo ha mantenido fuera de acción.

Kevin De Bruyne reapareció a la alineación de Bélgica contra España después de perderse la victoria sobre los estadounidenses para descansar.

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