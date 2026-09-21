El canciller alemán Friedrich Merz enfrenta tiempos difíciles tras derrotas electorales

El canciller alemán Friedrich Merz durante una rueda de prensa en la sede de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en Berlín, Alemania, el lunes 21 de septiembre de 2026. (Foto AP/Markus Schreiber) AP

Minutos después de que cerraran las urnas el domingo, Merz afirmó que planeaba continuar como líder tanto de Alemania como de su partido de centroderecha, y manifestó que impulsaría reformas en la mayor economía de Europa.

Los resultados finales, publicados horas después, subrayaron la magnitud de lo que Merz admitió que fue un “desastre” en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, una región oriental en la costa del mar Báltico. Su Unión Demócrata Cristiana (CDU), de centroderecha, cayó apenas por debajo del 5% de los votos necesario para conservar escaños en el Parlamento regional, la primera vez que eso ocurre en 77 años de la república federal de la Alemania moderna, tras perder más de la mitad de su apoyo. La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) terminó como el partido más fuerte.

En la otra elección del domingo, la CDU bajó al segundo lugar en Berlín, por detrás del partido La Izquierda, que está en posición preferente para encabezar el próximo gobierno de la ciudad, aunque el partido de Merz podría, dependiendo de cómo avancen las conversaciones de coalición, conservar aún el ayuntamiento.

Pero, tras días de especulaciones sobre el futuro de Merz, no hubo el lunes llamados públicos destacados para que se marchara ni señales de un desafío. El canciller señaló que nadie planteó “cuestiones de personal” en las reuniones de la dirección del partido el domingo o el lunes.

“Es la tarea histórica de la coalición (gobernante) aquí en Berlín y del centro político en su conjunto preparar a nuestro país para los próximos años”, expresó Merz. “Los extremistas sugieren que hay soluciones fáciles. Pero cualquiera que haya gobernado sabe que no hay soluciones fáciles”.

Al mismo tiempo, reconoció que la CDU necesita trabajar en su perfil. Indicó que “ya no tiene respuestas satisfactorias para demasiadas preguntas, y vamos y debemos cambiar eso”.

Un partido de ultraderecha vuelve a avanzar

Ninguno de los estados que votaron el domingo es un peso pesado político. La victoria de la CDU en Berlín en 2023 fue la única en los últimos 25 años en la capital, que ha tendido a inclinarse a la izquierda. El partido ya era débil en Mecklemburgo-Pomerania Occidental.

Pero los resultados se sumaron a los vientos en contra que enfrenta Merz después de una dolorosa derrota ante la ultraderechista y antiinmigración AfD hace dos semanas en Sajonia-Anhalt, otra región del este anteriormente comunista, lo que dañó su autoridad y desató especulaciones de que podría ser reemplazado.

Aunque AfD fue el partido más fuerte en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, los socialdemócratas de centroizquierda —el socio menor en la coalición nacional de gobierno de Merz— quedaron relativamente cerca tras una campaña centrada de lleno en la gobernadora del estado, Manuela Schwesig, como un dique frente a la ultraderecha. Esa polarización ayudó a estrechar el espacio para otros partidos tradicionales, incluida la CDU.

Una coalición de tres partidos inclinada a la izquierda bajo el liderazgo de Schwesig tendría mayoría en la nueva legislatura regional.

Dudas sobre cómo debe reformarse Alemania

Schwesig y otros integrantes de los partidos gobernantes han puesto en duda aspectos de la agenda de reformas del gobierno federal, destinada a apuntalar una economía crónicamente lenta. Los planes de reforma incluyen una reestructuración potencialmente dolorosa del envejecido sistema de pensiones y del sistema sanitario. Una propuesta para eliminar una norma que permite a quienes han pagado aportes a la pensión durante 45 años jubilarse antes sin sufrir un perjuicio económico ha recibido críticas en particular.

Los líderes nacionales de los socialdemócratas afirmaron el lunes que respaldan la coalición. Pero dejaron claro que buscarán al menos algunos cambios en los planes.

El vicecanciller Lars Klingbeil, que también es ministro de Finanzas, sostuvo que “decir que vamos a ignorar lo que los votantes nos dijeron en tres elecciones estatales no va a funcionar”.

“Necesitamos reformas, pero estas reformas deben ser justas y necesitan apoyo en la población”, expresó. La otra copresidenta del partido, la ministra de Trabajo Bärbel Bas, señaló que los planes necesitan una “prueba de realidad” y una “prueba de justicia”, pero dijo ser optimista respecto a encontrar soluciones sobre la reforma del sistema de pensiones, el plan más controvertido.

“No habría nada más letal que dejar que esta coalición se rompa por alguna cuestión técnica”, advirtió Bas.

Merz dijo que no especularía sobre “dónde debemos hacer correcciones”.

Al menos no hay más pruebas electorales este año. Sin embargo, el próximo año están programadas cinco elecciones estatales, tres de ellas en abril.

Entre ellas figura una en Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado de Alemania, actualmente encabezado por una figura destacada de la CDU a la que a menudo se menciona como posible sucesor de Merz, Hendrik Wüst. Ninguna de las cinco elecciones será en el este, donde AfD es más fuerte.

De cara al futuro, mucho dependerá de los influyentes líderes regionales de la CDU. Pero el lunes no hubo señales de un desafío a Merz por parte de ellos u otros.

Thomas Poguntke, profesor veterano de ciencias políticas en la Universidad Heinrich Heine de Duesseldorf, declaró a la televisión Phoenix: “Da la sensación de que las figuras más fuertes están intentando mantenerse alejadas de Berlín en este momento”.

“Cambiar a una figura de liderazgo no lograría gran cosa ahora”, añadió, pero el canciller ha cometido errores evitables en el pasado, “y el trabajo artesanal del gobierno sencillamente debe mejorar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP