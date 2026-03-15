El camino de Neymar al Mundial se complica tras un discreto 1-1 con Santos ante Corinthians

Fue el último partido de Neymar antes de que el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anuncie su convocatoria el lunes para dos amistosos clave.

Los partidos de Brasil contra Francia y Croacia en Estados Unidos serán, a su vez, los dos últimos encuentros antes de que Ancelotti anuncie en mayo su lista definitiva para el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

La actuación de Neymar, de 34 años, ante Corinthians se produjo después de que se perdiera un partido al que asistió el técnico de Brasil.

Memphis Depay abrió el marcador para Corinthians el domingo a los 19 minutos en el estadio Vila Belmiro. Gabriel Barbosa igualó cuatro minutos después.

La mejor ocasión de Neymar en el partido del domingo fue un cabezazo en la segunda parte que se fue por muy poco. Al delantero de Santos le costó desbordar y no remató a puerta.

Dos empleados de la confederación brasileña de fútbol asistieron al partido en Santos, informó el club.

Neymar, visiblemente decepcionado, dijo a los periodistas tras el encuentro en Santos: “Deseo volver a la selección y jugar el Mundial, pero eso no depende de mí. Esté o no esté, siempre alentaré a Brasil”.

Ancelotti ha dicho que solo llevará al torneo en Estados Unidos, México y Canadá a jugadores que estén al 100% físicamente. También ha sugerido que algunos futbolistas no necesitan pruebas, lo que mantiene a Neymar con ciertas esperanzas de entrar en la lista final incluso si no es elegido para los próximos dos amistosos.

Neymar sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior en octubre de 2023 y se sometió a otra cirugía de rodilla en diciembre. Este año ha disputado menos de 10 partidos con Santos, pero también ha dejado destellos de lo que aún podría aportar a Brasil.

En febrero, se metió en el top 10 de los máximos goleadores históricos del club Santos tras anotar dos veces en una victoria 2-1 contra Vasco da Gama en la liga brasileña.

Los aficionados de Neymar temen que su decisión de perderse un partido contra Mirassol el martes, en otro encuentro de la liga brasileña, pudiera haberlo dejado fuera de su cuarto Mundial consecutivo.

Medios locales informaron que Ancelotti no fue informado de la ausencia del delantero hasta unas horas antes del partido en el estadio José Maria de Campos Maia, con capacidad para 19.000 espectadores.

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FUENTE: AP