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El británico Josh Kerr rompe el récord mundial de la milla masculina vigente desde 1999

LONDRES (AP) — El corredor británico Josh Kerr corrió en 3 minutos, 42,66 segundos para romper el histórico récord masculino de la milla en una reunión de la Liga Diamante en Londres el sábado.

El británico Josh Kerr celebra después de establecer un nuevo récord mundial en la prueba de la milla masculino en el Encuentro Atlético Novuna, el sábado 18 de julio de 2026, en Londres. (Adam Davy/PA via AP)
El británico Josh Kerr celebra después de establecer un nuevo récord mundial en la prueba de la milla masculino en el Encuentro Atlético Novuna, el sábado 18 de julio de 2026, en Londres. (Adam Davy/PA via AP) AP

Kerr superó la marca del marroquí Hicham El Guerrouj, de 3 minutos, 43,13 segundos, establecida en Roma en 1999, y luego dio una vuelta de honor en el London Stadium.

La mejor marca previa de Kerr, de 28 años, era de 3:45.34 en 2024.

Había fijado la carrera de la milla en la reunión de la Liga Diamante como un objetivo principal en una temporada de pista sin Juegos Olímpicos ni campeonatos mundiales.

La milla no es una prueba de campeonato, pero tiene un estatus icónico en la historia del atletismo, con la barrera de los cuatro minutos finalmente rota en 1954 por otro corredor británico, Roger Bannister.

Kerr fue medallista de plata en los 1.500 metros en los Juegos Olímpicos de París 2024.

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