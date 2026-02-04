americateve

El brasileño Endrick anota de nuevo y Lyon avanza a cuartos de final de la Copa de Francia

Endrick llegó a cinco goles en el mismo número de partidos y Lyon derrotó el miércoles 2-0 a Laval para colocarse en los cuartos de final de la Copa de Francia.

El delantero brasileño recogió un balón suelto cerca del área tras una carrera enérgica del centrocampista Pavel Šulc, esquivó sin esfuerzo a un defensor y lanzó un potente zurdazo al ángulo superior izquierdo.

Endrick, de 19 años, está cedido por el Real Madrid hasta el final de la temporada después de decidir que necesitaba más partidos de cara al Mundial a finales de este año. Brasil está dirigido por Carlo Ancelotti, quien fue el entrenador de Endrick durante su irrupción en el Madrid la temporada pasada.

El segundo tanto de Lyon contra el Laval de la segunda división fue cortesía de un autogol en el tiempo de descuento.

Lens se unió a Lyon en la ronda de los ocho mejores, al doblegar 4-2 a Troyes, líder de la Ligue 2. El delantero Abdallah Sima anotó dos veces.

El equipo del norte sigue en camino para el doblete doméstico y está luchando con el Paris Saint-Germain en la cima de la Ligue 1.

Otros partidos

Dos equipos de la Ligue 1, Niza y Tolosa, ganaron en casa.

Niza remontó un 2-0 para vencer al Montpellier de segunda división por 3-2 gracias a un brillante disparo curvado del centrocampista Sofiane Diop en el octavo minuto de descuento.

Tras recoger un córner desde la izquierda, el veloz Diop avanzó rápidamente y luego hizo un disparo combado a través del área de penalti y al rincón inferior derecho.

Tolosa venció al Amiens de segunda división por 1-0 con un gol del delantero Yann Gboho en el primer tiempo.

En un partido entre escuadras de primera división, Lorient venció al Paris FC por 2-0 en casa.

Estrasburgo recibe al Mónaco este jueves, que es cuando se realizará el sorteo de los cuartos de final.

Marsella aplastó al Rennes por 3-0 en casa el martes. El delantero Mason Greenwood anotó su 22º gol de la temporada.

El campeón vigente PSG fue eliminado por el Paris FC en la ronda anterior.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

