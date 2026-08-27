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El brasileño Alison Dos Santos rompe el récord mundial de 400 metros vallas masculino

ZÚRICH (AP) — El brasileño Alison Dos Santos batió el jueves el el récord mundial de los 400 metros con vallas masculinos en una reunión de la Liga Diamante.

El brasileño Alison dos Santos celebra tras ganar y batir el récord mundial de los 400 metros con vallas, el jueves 27 de agosto de 2026, en Zúrich. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP)
El brasileño Alison dos Santos celebra tras ganar y batir el récord mundial de los 400 metros con vallas, el jueves 27 de agosto de 2026, en Zúrich. (Jean-Christophe Bott/Keystone vía AP) AP

Dos Santos cruzó la meta con un registro de 45,80 segundos en el Weltklasse, para rebajar por 14 centésimas el récord mundial establecido por el noruego Karsten Warholm en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

Warholm terminó segundo el jueves con 46,69.

Dos Santos, de 26 años, fue campeón mundial en 2022 y es doble medallista olímpico de bronce.

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FUENTE: AP

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