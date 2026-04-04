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El bicampeón Toluca pierde el invicto al caer 1-0 ante Querétaro en la Liga MX

QUERÉTARO, México (AP) — Alí Ávila convirtió el tanto con el cual Querétaro dio la campanada el sábado, al vencer 1-0 al bicampeón Toluca, que sufrió su primer revés en el torneo Clausura de la Liga MX al reanudarse la actividad después de la Fecha FIFA.

Ávila fue habilitado dentro del área por el ecuatoriano Jhojan Julio para mandar el esférico al fondo de la portería a los 76 minutos.

Los Diablos Rojos no sufrieron su primer revés del curso sino hasta la 13ra jornada. Este resultado los deja en la 3ra posición con 26 unidades, por detrás del líder Chivas (30) y Cruz Azul (27), que todavía no han disputado sus duelos de esta fecha.

Querétaro celebró apenas su segunda victoria del campeonato con su noveno tanto, para ascender provisionalmente a la 16ta posición con 11 unidades.

Los Gallos aprovecharon la opción de romper el cero cuando Mateo Coronel recibió un pase para enfilarse al área, donde sacó un disparo que fue tapado por el arquero Luis García. Jhojan Julio recibió el rechazo para efectuar un disparo que desvió Jesús Gallardo sobre la línea, pero el ecuatoriano corrió con la fortuna de que el balón le quedó a merced para cederlo a Ávila, quien marcó.

La vuelta a la actividad de clubes mostró a una oxidada delantera escarlata, que apenas hizo un remate a puerta durante los primeros 45 minutos.

La mejor de las escasas opciones de los visitantes llegó con un cabezazo de Gallardo desde el corazón del área a los 66 minutos, pero corrió con mala fortuna cuando el esférico dio en el travesaño.

Paulinho tuvo la opción para igualar en el inicio del descuento con un cabezazo de palomita que fue rechazado por el arquero José Hernández cuando apuntaba a terminar en el fondo del arco.

Para el vigente monarca de la Liga MX, ahora viene un cambio de perspectiva, al tener que afrontar el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf como anfitrión del LA Galaxy de la MLS el miércoles 8 de abril.

En otro partido, David Rodríguez hizo durante el séptimo minuto del descuento el tanto con el que San Luis consumó la remontada de 2-1 de su visita a Monterrey.

El ariete montenegrino Uros Djurdjevic puso adelante al conjunto regio a los 20 minutos.

El brasileño Joao Pedro emparejó a los 48; Rodríguez logró la voltereta con un remate desde el corazón del área a pase diagonal del francés Sébastien Salles-Lamonge.

La derrota deja a los Rayados fuera de zona de liguilla al ubicarse en 12ma posición con 14 puntos; San Luis marcha 13ro con la misma cantidad de unidades.

Con su 12da diana del curso, Joao Pedro rompió la paridad en el liderato de la tabla de artilleros con Armando “La Hormiga” González (Chivas); ambos son, junto con Paulinho (Toluca), los vigentes campeones goleadores de la Liga MX.

La jornada continuaba con los duelos sabatinos León vs. Atlas y Cruz Azul vs. Pachuca; concluirá con el Santos vs. América.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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