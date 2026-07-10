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El belga Merlier gana la 7ma etapa del Tour y Pogacar mantiene el maillot amarillo

BURDEOS, Francia (AP) — El ciclista belga Tim Merlier ganó la séptima etapa del Tour de Francia el viernes en un final al esprint, mientras el favorito de la carrera, Tadej Pogacar, conservó el maillot amarillo de líder.

Tim Merlier, de Bélgica, celebra mientras cruza la meta para ganar la 7ma etapa del Tour de Francia de ciclismo con salida en Hagetmau y llegada en Burdeos, Francia, el viernes 10 de julio de 2026. (AP Foto/Thibault Camus)
Tim Merlier, de Bélgica, celebra mientras cruza la meta para ganar la 7ma etapa del Tour de Francia de ciclismo con salida en Hagetmau y llegada en Burdeos, Francia, el viernes 10 de julio de 2026. (AP Foto/Thibault Camus) AP

Merlier fue colocado en posición para atacar por su equipo Soudal Quick-Step y calculó bien el momento de su movimiento para asegurarse su cuarta victoria de etapa en el Tour.

Pogacar, cuatro veces campeón del Tour, llegó sin problemas en el pelotón principal junto con el dos veces ganador Jonas Vinegaard, su rival más cercano. Mantuvo su ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre Vinegaard, segundo, en la clasificación general.

Pogacar recuperó el maillot amarillo del ciclista noruego Torstein Traeen con una típica exhibición de ataque en la alta montaña de los Pirineos en la sexta etapa del jueves.

Traeen se cayó en ese recorrido y, aunque lo completó, abandonó el Tour después de que pruebas médicas revelaran múltiples fracturas de costillas y una conmoción cerebral.

La etapa 7 llevó a los corredores por un recorrido mayormente llano de 175 kilómetros (109 millas) desde Hagetmau hasta la ciudad amante del vino de Burdeos.

En condiciones sofocantes que alcanzaron los 36 grados Celsius (97 Fahrenheit) durante una ola de calor en curso en el país, el francés Baptiste Veistroffer formó una escapada de dos hombres con el checo Jakub Otruba. Fueron alcanzados a falta de 18 kilómetros por el pelotón perseguidor, mientras los equipos buscaban colocar a su principal velocista en posición para disputar la victoria.

El veterano Mathieu van der Poel rodó con fuerza y puso a Jasper Philipsen al frente a falta de 250 metros, pero Philipsen no pudo sostener su ataque y fue superado por Merlier. El noruego Soren Waerenskjold terminó segundo y el eritreo Biniam Girmay se ubicó tercero.

Los tres cruzaron la meta en 3 horas, 44 minutos y 20 segundos.

La etapa 8 del sábado también está hecha para los velocistas y termina en la ciudad suresteña de Bergerac.

La carrera concluye con su tradicional llegada en París el 26 de julio.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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